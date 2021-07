Déploiement de l'Open vRAN 4G/5G de Mavenir au sein de l'O-RAN Town de Deutsche Telekom





Mavenir, fournisseur de logiciels réseau qui construit l'avenir des réseaux grâce à des logiciels cloud natifs fonctionnant sur tous les clouds, et qui transforme la façon dont le monde se connecte, a annoncé aujourd'hui le déploiement d'Open vRAN, intégré à des unités d'antennes actives (UAA) MIMO massif (mMIMO), dans le cadre de l'initiative « O-RAN Town » de Deutsche Telekom.

Le MAVair Open vRAN fournit la bande de base 4G et 5G cloud native et entièrement conteneurisée destinée à la solution Open vRAN désagrégée, en se conformant aux spécifications O-RAN CAT B, sur la base des unités distribuées (O-DU) et des unités centrales (O-CU), afin de fournir un service d'architecture non autonome (NSA) 5G dans O-RAN Town. Les premiers sites sont désormais déployés et intégrés au réseau actif de Telekom Germany. Il s'agit du premier déploiement de mMIMO multifournisseurs en Europe, qui utilise l'open fronthaul 7-2 CAT B standardisé divisé entre unités radio mMIMO (RU) et O-DU dans un réseau actif. Il s'agit d'un véritable système Open vRAN multifournisseur qui inclut, outre des unités radios mMIMO, des radios LTE et 5G n78, le tout avec des interfaces fronthaul ouvertes de l'O-RAN Alliance.

La solution MAVair est déployée sur des plateformes génériques commerciales prêtes-à-l'emploi (COTS), qui utilisent les dernières unités centrales (CPU) Intel ainsi que les technologies d'accélération Forward Error Correction (FEC). La solution Open vRAN de Mavenir fournit des interfaces de gestion ouverte qui s'intègrent à la plateforme de gestion et d'orchestration des services (SMO) indépendante du fournisseur de Deutsche Telekom.

« Nous sommes fiers de fournir notre solution MAVair Open vRAN dans le cadre du projet O-RAN Town de DTAG, qui inclut le mMIMO. Mavenir prouve à nouveau le caractère flexible et évolutif de l'Open vRAN pour offrir une utilisation dans différents scénarios de cas d'utilisation, de manière simple et facile », a déclaré Ian Pattison, directeur technologique international chez Mavenir. « Au sein de ce projet, l'ensemble de l'équipe a prouvé les avantages conférés par l'open RAN désagrégé, notamment en favorisant l'innovation et les nouvelles solutions destinées aux réseaux automatisés du futur. »

« L'Open RAN vise à accroître la flexibilité, le choix et l'innovation, afin de garantir un réseau du futur davantage automatisé et axé sur le client », a déclaré Abdurazak Mudesir, vice-président principal des services et des plateformes chez Telekom Germany, et responsable d'Open RAN Deutsche Telekom Group. « Nous sommes ravis de travailler avec Mavenir pour atteindre cette étape majeure consistant à mettre en oeuvre pour la première fois en Europe le MIMO massif au sein d'O-RAN Town, où notre priorité réside dans le développement d'un open RAN multifournisseurs à haute performance en tant que solution compétitive dans le cadre d'un déploiement macro à grande échelle. »

Outre la fourniture du logiciel Open vRAN, Mavenir l'intègre également aux unités radio O-RAN multifournisseurs, en déployant les unités radio, y compris le mMIMO, aux sites cellulaires et dans le cadre de l'O-Cloud multifournisseurs, ainsi qu'en établissant la plateforme MAVscale Kubernetes basée dans le cloud (Mavenir Webscale Platform) qui fonctionne sur des serveurs COTS et qui intègre les O-DU et les O-CU à ce cloud.

