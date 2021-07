Plan de protection du territoire face aux inondations - Nouveau programme doté d'une enveloppe de 270 M$ pour donner vie à des solutions durables afin de protéger nos milieux de vie





QUÉBEC, le 15 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du Plan de protection du territoire face aux inondations : des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est fière de lancer le nouveau Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations (PRAFI) - volet Aménagements résilients, accompagné de 270 M$ pour mettre en oeuvre des solutions innovantes pour faire face aux inondations.

Le PRAFI permettra de soutenir les municipalités dans la réalisation d'aménagements résilients. Les sommes pourront ainsi servir à mieux protéger les milieux bâtis dans les secteurs jugés à risque élevé d'inondations et à favoriser la mise en oeuvre de solutions durables à l'échelle de bassins versants. Dès le 16 août prochain, les municipalités admissibles pourront déposer une demande d'aide financière dans le cadre d'un premier appel de projets.

Soulignons que ce programme valorisera des aménagements qui visent notamment à réduire les eaux de ruissellement, à permettre la rétention des eaux de pluie et de ruissellement lors des crues, ainsi qu'à rétablir l'espace fonctionnel des cours d'eau. En ce sens, des initiatives réduisant les risques liés aux inondations, comme la création d'espaces de liberté des cours d'eau ainsi que la restauration et la création de milieux humides, seraient admissibles dans l'ensemble du territoire du Québec.

Rappelons qu'en décembre dernier, le gouvernement du Québec a annoncé le déploiement de 10 bureaux de projets dans les principales régions à risque d'inondations. À ce propos, les personnes-ressources nécessaires au fonctionnement de ces bureaux sont embauchées. Ces dernières pourront notamment assurer la concertation des parties prenantes touchées par les inondations, dont le milieu municipal. D'ailleurs, des rencontres de démarrage avec ce dernier ont eu lieu au cours des mois de mai, juin et juillet.

Citations :

« Le Plan de protection du territoire face aux inondations est une démarche ambitieuse que notre gouvernement a lancée pour mieux protéger nos milieux de vie des conséquences dramatiques des crues printanières, qui ont lieu année après année. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape que nous franchissons. Dès le 16 août prochain, les municipalités concernées pourront proposer des solutions durables pour protéger les milieux de vie. Tout cela grâce au nouveau Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations pour lequel nous investissons 270 M$. Je suis très fière de son lancement, car nous donnons les leviers nécessaires à plusieurs municipalités à travers le Québec pour protéger leur population et, d'ailleurs, je salue leur dévouement pour la mise en oeuvre de notre plan de protection. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Les interventions qui se poursuivent avec le PRAFI sont le reflet d'une vision nouvelle de l'aménagement du territoire et du rapport que nous entretenons avec nos cours d'eau. Je suis heureux de participer à la concrétisation de ce programme aux côtés de précieux collaborateurs. Certainement, tout ce travail contribuera à assurer la sécurité de nos communautés et à protéger notre territoire. À cet effet, soyez assurés que le gouvernement du Québec est présent et déterminé à changer les choses. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Parmi les risques naturels liés aux changements climatiques, ceux associés aux inondations touchent de nombreuses régions du Québec, avec des conséquences importantes pour les citoyens, les communautés et les infrastructures. Ce programme aidera les municipalités à planifier et à implanter des solutions d'adaptation face aux inondations. Il répond ainsi à l'un des objectifs déterminés dans le Plan pour une économie verte 2030 qui consiste à renforcer la résilience du Québec face aux impacts des changements climatiques. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Faits saillants :

Face à l'ampleur des impacts liés aux inondations, à l'exemple des désastreux épisodes de 2017 et de 2019, le gouvernement du Québec a agi en élaborant le Plan de protection du territoire face aux inondations : des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie, rendu public en avril 2020.

Le PRAFI répond à la mesure 10 de ce Plan. Il contribue par ailleurs à la mesure 3.1.2 du Plan pour une économie verte 2030 qui vise à prévenir les risques liés aux inondations de manière à renforcer la résilience du Québec face aux impacts des changements climatiques.

Liens connexes :

Pour plus d'information sur le PRAFI, consultez le site Web du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Pour en savoir plus sur les activités du Ministère, suivez-nous dans les médias sociaux :

