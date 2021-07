Annonce de 700 millions pour l'industrie aérospatiale - Une très bonne nouvelle pour le secteur selon Unifor, le principal syndicat concerné par l'annonce





MONTRÉAL, le 15 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Réagissant à l'annonce d'investissement majeur faite par les premiers ministres du Québec et du Canada, François Legault et Justin Trudeau, le syndicat Unifor qui représente près de 3000 membres dans les usines de Pratt & Withney et CAE s'est réjoui de ce signal fort que les gouvernements envoient pour soutenir l'industrie.

« Nous ne pouvons qu'approuver une telle initiative. On réclame depuis des mois et des mois des actions de nos gouvernements pour soutenir le secteur de l'aérospatial, un secteur névralgique de l'économie québécoise et montréalaise », a commenté Renaud Gagné le directeur québécois d'Unifor Québec.

Le syndicat réagissait ainsi à l'annonce faite plus tôt en après-midi d'un soutien de près de 700 millions de dollars aux projets des entreprises Pratt & Whitney, CAE et Bell Textron. « Pour le moment, nous sommes en train de prendre connaissance de l'ensemble des détails de cette annonce qui touchera notamment le développement du moteur hybride sur lequel Pratt & Whitney planche. Mais l'important pour nous c'est de soutenir l'industrie, la recherche et le développement, mais aussi de s'assurer de maintenir les emplois de production ici au Québec », explique M. Gagné.

Au début de 2021, le syndicat Unifor a d'ailleurs entrepris une vaste campagne de lobby auprès des élus du parlement canadien demandant une série de mesures pour soutenir l'industrie. Le document explicatif de cette campagne est disponible ICI.

Le syndicat Unifor représente 11 000 membres dans le secteur de l'aérospatiale au pays.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Communiqué envoyé le 15 juillet 2021 à 15:34 et diffusé par :