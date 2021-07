Invitation aux médias - L'honorable Mélanie Joly annoncera l'appui du gouvernement du Canada à 2 aéroports régionaux





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 15 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, accompagnée de l'honorable François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, annoncera des appuis financiers à deux aéroports régionaux.

Une autre annonce sera effectuée en Outaouais par Steven MacKinnon, député de Gatineau et secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement.

Date :

16 juillet 2021

Heure :

11 h 30

Endroit :

Aérogare

Aéroport de Trois-Rivières

3500, chemin de l'aéroport

Trois-Rivières (Québec)

G9B 2N8

Le nombre de places étant limité, les journalistes qui souhaitent assister à cette conférence de presse doivent obligatoirement confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 10 h 30, le vendredi 16 juillet 2021 : dec.conference.ced@canada.ca. L'événement sera également diffusé en direct via la plateforme Zoom, et il est possible d'y participer en s'inscrivant en suivant ce lien. Les journalistes inscrits pourront poser des questions à la suite du point de presse.

Les personnes qui assistent à la conférence de presse en personne ne doivent pas présenter de symptômes similaires à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. Notez que le port du couvre-visage est obligatoire.

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 15 juillet 2021 à 15:10 et diffusé par :