Avalara améliore les solutions de TVA pour permettre aux entreprises mondiales de gérer les enregistrements, les calculs et les rapports de TVA





Avalara, Inc. (NYSE : AVLR), un important prestataire d'automatisation de la conformité fiscale basée sur le cloud pour les entreprises de toutes tailles, a annoncé aujourd'hui des produits mis à jour pour aider les entreprises à se conformer aux nouvelles règles de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour le commerce électronique dans l'UE qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2021 ? Enregistrement de la TVA d'Avalara, AvaTax d'Avalara pour la TVA et Déclaration de TVA d'Avalara. Durant ces dernières années, une vague d'importantes modifications législatives en matière de TVA a encore pesé sur les entreprises qui vendent à l'intérieur et dans l'ensemble de l'Europe. Les entreprises qui naviguent dans les complexités de la conformité du commerce mondial recherchent des solutions intégrées pour suivre le rythme de l'évolution des réglementations.

« Les nouvelles réformes du commerce électronique de l'UE ont un impact considérable sur les vendeurs internationaux et nationaux opérant en Europe », a déclaré Kevin Permenter, directeur de recherche, IDC. « Les entreprises de commerce électronique B2B et B2C et les places de marché peuvent bénéficier de solutions automatisées pour simplifier l'ensemble du cycle de vie de la conformité à la TVA, des enregistrements aux calculs en passant par les rapports. »

Les réformes de la TVA dans l'UE imposent de la complexité aux entreprises

Le 1er juillet 2021, les États membres de l'Union européenne (UE) ont profondément modifié les obligations en matière de TVA pour le commerce électronique B2C, y compris le guichet unique de l'UE, le guichet unique d'importation et les obligations des fournisseurs commerciaux. Ces réformes s'inscrivent dans le cadre d'un effort visant à lutter contre l' écart de TVA atteignant 137 milliards EUR dans le commerce électronique. Chaque réforme apporte des changements et une complexité supplémentaire pour les vendeurs nationaux et internationaux dans l'UE, notamment :

Guichet unique (One-Stop Shop, OSS) permettant aux vendeurs intra-UE de déclarer toutes leurs ventes à distance paneuropéennes sur une seule déclaration de TVA dans leur pays d'origine au lieu d'avoir plusieurs immatriculations à la TVA dans l'UE. L'objectif est de stimuler le commerce en ligne transfrontalier et de promouvoir le commerce à travers le marché unique numérique de l'UE en réduisant les obligations de conformité.

(One-Stop Shop, OSS) permettant aux vendeurs intra-UE de déclarer toutes leurs ventes à distance paneuropéennes sur une seule déclaration de TVA dans leur pays d'origine au lieu d'avoir plusieurs immatriculations à la TVA dans l'UE. L'objectif est de stimuler le commerce en ligne transfrontalier et de promouvoir le commerce à travers le marché unique numérique de l'UE en réduisant les obligations de conformité. Guichet unique d'importation (Import One-Stop Shop, IOSS) donnant aux vendeurs hors UE la possibilité de s'inscrire à l'IOSS dans un seul État de l'UE pour déclarer la TVA sur les ventes B2C et les importations d'envois inférieurs à 150 EUR. Cependant, les vendeurs hors UE peuvent exiger un intermédiaire pour s'inscrire à l'IOSS. Il existe des cas où un marché facilitateur (voir les règles commerciales incombant au fournisseur) ou un service de livraison peut intervenir pour déclarer et payer la TVA. Si un vendeur choisit de ne pas utiliser l'IOSS, le client peut devoir payer le livreur ou le commissionnaire en douane pour accéder à ses marchandises.

(Import One-Stop Shop, IOSS) donnant aux vendeurs hors UE la possibilité de s'inscrire à l'IOSS dans un seul État de l'UE pour déclarer la TVA sur les ventes B2C et les importations d'envois inférieurs à 150 EUR. Cependant, les vendeurs hors UE peuvent exiger un intermédiaire pour s'inscrire à l'IOSS. Il existe des cas où un marché facilitateur (voir les règles commerciales incombant au fournisseur) ou un service de livraison peut intervenir pour déclarer et payer la TVA. Si un vendeur choisit de ne pas utiliser l'IOSS, le client peut devoir payer le livreur ou le commissionnaire en douane pour accéder à ses marchandises. Les règles commerciales incombant aux fournisseurs obligent les places de marché en ligne à percevoir la TVA à la place des vendeurs en tant que fournisseur présumé. En raison de l'augmentation rapide du commerce numérique, les lois sur les fournisseurs présumés visent à garantir que la TVA est collectée sur toutes les ventes en ligne, y compris celles effectuées via les marchés.

« Ces changements, qui font partie de la feuille de route de l'UE, annoncent une énorme opportunité pour la croissance des entreprises. Les entreprises de toutes tailles et de tous horizons, y compris le commerce électronique et les marchés, peuvent désormais commencer à débloquer l'accès au plus grand bloc commercial du monde », a déclaré Salim Ali, vice-président senior d'International chez Avalara.

Automatisez la conformité TVA avec Avalara

Les solutions de conformité TVA améliorées d'Avalara offrent aux entreprises mondiales des fonctionnalités qui aident à naviguer dans les nouvelles lois sur les fournisseurs présumés OSS, IOSS et de marché à travers l'UE, ainsi qu'à optimiser la conformité globale à la TVA grâce à l'automatisation.

Gestion de l'immatriculation à la TVA. Rationalisez le processus de recherche et d'obtention des immatriculations à la TVA pour plusieurs pays :

Immatriculation à la TVA d'Avalara permet aux entreprises de simplifier le processus fastidieux d'enregistrement pour collecter la TVA dans 74 pays. Ceci permet aux détaillants mondiaux de : Rationaliser les immatriculations à la TVA. Réduire le temps et l'argent consacrés à l'enregistrement dans chaque pays en automatisant le processus une seule fois dans une seule langue et supprimer le processus manuel de va-et-vient entre les entreprises et les autorités fiscales pour recevoir les enregistrements approuvés plus rapidement. Répondre aux exigences de représentation fiscale. Éviter les retards et le non-respect d'une représentation fiscale complète. Un représentant fiscal est une entité locale qui représente une entreprise non résidente et assume une responsabilité conjointe pour le respect de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). À ce jour, 19 pays de l'UE exigent des entreprises étrangères qu'elles enregistrent un représentant fiscal pour gérer les requêtes et les obligations de déclaration de TVA auprès des autorités fiscales locales.

permet aux entreprises de simplifier le processus fastidieux d'enregistrement pour collecter la TVA dans 74 pays. Ceci permet aux détaillants mondiaux de :

« Gérer nous-mêmes le processus d'enregistrement à la TVA était long et complexe, en particulier lorsqu'il s'agissait de gérer nos transactions sur le marché », a déclaré Abi Lucas Maia, PDG de Yum Biltong LDA, un fournisseur de produits biltong de haute qualité. « L'enregistrement à la TVA d'Avalara permet d'économiser du temps et de la frustration en rendant le processus aussi simple que de numériser les documents dans le système et de pouvoir partir. »

Gestion du calcul de la TVA. Conformez?vous à la nouvelle législation et améliorez la précision des calculs de TVA sur les transactions nationales et transfrontalières :

AvaTax d'Avalara pour la TVA aide les entreprises à calculer la TVA avec une plus grande précision pour se conformer aux nouvelles règles et réglementations de conformité à travers l'UE. Ceci permet aux détaillants mondiaux de : Améliorer leur conformité à la TVA. Réduire le risque d'audit en appliquant des informations fiscales à jour sur toutes les transactions lors de la facturation et des frais imposés aux clients. Améliorer l'efficacité opérationnelle. Libérer des ressources dédiées aux calculs de TVA en automatisant le processus fastidieux d'agrégation et de gestion des taux et règles d'imposition complexes sur plusieurs systèmes. AvaTax pour la TVA automatise les mises à jour avec des intégrations dans des systèmes d'entreprise tels que la planification des ressources d'entreprise (ERP), les points de vente (POS), le commerce électronique et d'autres applications client. Améliorer l'expérience client. Réduisez les coûts surprises à la livraison pour les clients internationaux en taxant les droits de livraison payés (DPP) - où le vendeur assume la responsabilité des droits, taxes et autres frais - à la caisse.

aide les entreprises à calculer la TVA avec une plus grande précision pour se conformer aux nouvelles règles et réglementations de conformité à travers l'UE. Ceci permet aux détaillants mondiaux de :

Gestion des déclarations de TVA. Rationalisez le processus de déclaration de TVA grâce à l'automatisation avec plus de précision et de contrôle. Avalara propose trois niveaux de plateformes de déclaration de TVA conçues pour répondre aux besoins de déclaration des entreprises de toutes tailles :

Déclaration de TVA Avalara pour petites entreprises met à disposition des petites entreprises un portail en ligne en libre-service pour simplifier la gestion des déclarations de TVA internationales. Cela permet aux petites entreprises de : Développer l'activité à l'international. Réduire la complexité de la conformité à la TVA à mesure que la petite entreprise se développe dans de nouvelles juridictions internationales en utilisant un calendrier de déclaration fiscale à jour et des outils faciles à utiliser pour formater correctement les déclarations de TVA locales. Augmenter l'efficacité de l'entreprise et la visibilité des données. Gagner du temps, réduire le coût total de préparation et de classement et augmenter la visibilité sur l'ensemble du processus de classement en utilisant un portail en ligne en libre-service.

met à disposition des petites entreprises un portail en ligne en libre-service pour simplifier la gestion des déclarations de TVA internationales. Cela permet aux petites entreprises de :

Déclaration de TVA gérée par Avalara fournit aux petites et moyennes entreprises une solution automatisée de déclaration et de soumission de TVA internationale pour gérer l'ensemble du processus de préparation et de déclaration de la TVA dans toutes les juridictions. En plus des avantages de la déclaration de TVA pour les petites entreprises, cela permet aux entreprises de : Automatiser la déclaration de TVA pour plusieurs pays. Utiliser une technologie de préparation et de classement automatisée intelligente pour simplifier l'ensemble du processus de déclaration, quel que soit le nombre de canaux utilisés ou de pays de vente.

fournit aux petites et moyennes entreprises une solution automatisée de déclaration et de soumission de TVA internationale pour gérer l'ensemble du processus de préparation et de déclaration de la TVA dans toutes les juridictions. En plus des avantages de la déclaration de TVA pour les petites entreprises, cela permet aux entreprises de :

Déclaration de TVA premium gérée par Avalara fournit aux moyennes et grandes entreprises une solution externalisée pour le traitement personnalisé du dépôt des déclarations de TVA. En plus des avantages de la déclaration de TVA gérée, cela permet aux entreprises de : Réduire les interruptions d'activité. Avoir un préparateur dédié pour vous aider à garantir que les déclarations de TVA locales sont déposées correctement et à temps, tout en réduisant le besoin de former le personnel et de perturber les processus commerciaux en cours.

fournit aux moyennes et grandes entreprises une solution externalisée pour le traitement personnalisé du dépôt des déclarations de TVA. En plus des avantages de la déclaration de TVA gérée, cela permet aux entreprises de :

« L'Europe est essentielle à la croissance continue des vendeurs, des détaillants et des marchés », a déclaré Sanjay Parthasarathy, directeur des produits chez Avalara. « Les nouvelles réformes et règles de conformité à travers l'UE ont créé de nouvelles complexités pour les entreprises internationales et nos solutions de TVA améliorées leur fournissent la technologie nécessaire pour simplifier, rationaliser et gérer l'ensemble du cycle de vie de la conformité à la TVA. »

Pour plus d'informations sur les solutions TVA d'Avalara, veuillez cliquer ici.

À propos d'Avalara

Avalara permet aux entreprises de toutes tailles de satisfaire à leurs obligations de conformité fiscale. En partenariat avec les principaux prestataires de système de gestion ERP, comptabilité, commerce électronique, et d'autres systèmes de gestion financière, Avalara propose des solutions de conformité basées dans le cloud, pour divers impôts liés aux transactions, parmi lesquels la taxe de vente, la taxe d'utilisation, la TVA, la TPS, les droits d'accise, la taxe sur les communications, la taxe d'hébergement, et autres types d'impôts indirects. Avalara possède son siège social à Seattle, et dispose de bureaux aux États-Unis et à travers le monde au Brésil, en Europe et en Inde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur avalara.com.

