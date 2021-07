Le gouvernement du Canada investit dans la prochaine génération de scientifiques de calibre mondial





Les bourses appuieront les travaux de 236 chercheurs postdoctoraux et doctorants talentueux dans toutes les régions du pays

OTTAWA, ON, le 15 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Les chercheurs en formation jouent un rôle déterminant dans les avancées scientifiques. Leurs découvertes et innovations ouvrent la voie à un avenir meilleur pour le Canada : un avenir plus sain, plus équitable, plus vert et plus prospère.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, Ali Ehsassi, a annoncé au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, le nom de 166 nouveaux titulaires d'une bourse d'études supérieures du Canada Vanier et de 70 nouveaux boursiers postdoctoraux Banting. Ces étudiants et chercheurs postdoctoraux talentueux seront les prochains chefs de file de la recherche en sciences de la santé, en sciences humaines, en sciences naturelles et en génie. Le gouvernement du Canada consacre en tout 39,6 millions de dollars à ces bourses sur trois ans.

Le secrétaire parlementaire Ehsassi a effectué l'annonce dans le cadre d'une table ronde en compagnie de six boursiers qui mènent des recherches exceptionnelles aux quatre coins du pays, dans un éventail de domaines :

Chercheurs postdoctoraux Banting 2021 :

Gillian Kolla, de l'Université de Victoria, se penche sur les liens à faire entre la crise des surdoses d'opioïdes et la pandémie de COVID-19.

, de l'Université de , se penche sur les liens à faire entre la crise des surdoses d'opioïdes et la pandémie de COVID-19. Chen Sun , de l'Université de Montréal, applique des principes neuroscientifiques pour examiner des questions non résolues en intelligence artificielle.

, de l'Université de Montréal, applique des principes neuroscientifiques pour examiner des questions non résolues en intelligence artificielle. Simplice Ayangma Bonoho, de l'Université Bishop's, étudie la contribution du Canada au développement en matière de santé des pays de l'Afrique francophone.

Boursiers Vanier 2021 :

Han Yan, de l'Université de Toronto, examine comment la stimulation profonde du cerveau pourrait venir en aide aux enfants atteints d'un trouble du spectre autistique qui ont des comportements d'automutilation.

Meghan Martin, de l'Université Dalhousie, adopte une approche pluridisciplinaire pour explorer les mécanismes de développement de la structure de la valve mitrale chez le foetus.

, de l'Université , adopte une approche pluridisciplinaire pour explorer les mécanismes de développement de la structure de la valve mitrale chez le foetus. Gabrielle Doreen , de l'Université de la Saskatchewan , étudie les principes sous-tendant la philosophie des enseignements autochtones fondés sur les terres.

Citations

« Les grands défis mondiaux, comme la COVID-19 et les changements climatiques, mettent en évidence à quel point les sciences et la recherche jouent un rôle important dans notre société. Les scientifiques et les chercheurs du Canada sont parmi les plus talentueux au monde. Les titulaires des bourses d'études supérieures du Canada Vanier et des bourses postdoctorales Banting méritent amplement cette marque de distinction. Ces personnes offrent de nouvelles perspectives critiques dans leur domaine. Leurs découvertes et leurs innovations de pointe vont contribuer à rehausser la position de chef de file mondial du Canada, et nous aider à bâtir un avenir plus sain, plus vert, plus équitable et plus prospère. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Pour édifier un écosystème de recherche de classe mondiale au Canada, il faut favoriser le perfectionnement de la prochaine génération de chercheurs au pays. L'avenir s'annonce prometteur pour ces personnes de talent, dont les découvertes permettront d'améliorer la vie de la population canadienne. Félicitations aux nouveaux titulaires de bourses d'études supérieures du Canada Vanier et de bourses postdoctorales Banting. Nous sommes impatients de connaître la suite de vos projets. »

- La ministre de la Santé, l'honorable Patty Hadju

« Au nom des conseils subventionnaires fédéraux, je félicite les boursiers d'avoir obtenu cette marque de reconnaissance prestigieuse, et je leur offre mes meilleurs voeux de réussite. Nous sommes fiers de soutenir ces chercheurs exceptionnels de la relève et nous sommes impatients de suivre leur carrière au cours des années à venir. »

- Le président des Instituts de recherche en santé du Canada, Michael Strong

Les faits en bref

Le Programme de bourses d'études supérieures du Canada Vanier et le Programme de bourses postdoctorales Banting sont financés par l'entremise des trois organismes fédéraux de financement de la recherche : les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada . Ces deux programmes sont administrés par l'entremise des IRSC.

(IRSC), le recherches en sciences naturelles et en génie du et le recherches en sciences humaines du . Ces deux programmes sont administrés par l'entremise des IRSC. Le Programme de bourses postdoctorales Banting offre un appui aux meilleurs candidats postdoctoraux qui contribuent positivement à l'essor économique, social et scientifique du Canada .

. Le Programme de bourses d'études supérieures du Canada Vanier aide les établissements canadiens à attirer et à retenir des doctorants hautement qualifiés dans les domaines des sciences humaines, des sciences naturelles et du génie, et de la recherche en santé.

Le gouvernement du Canada offre aussi un soutien financier aux étudiants. Dans le budget de 2021, le gouvernement a prévu des investissements de plus de 4,1 milliards de dollars afin de rendre les études postsecondaires plus abordables et de fournir au soutien direct aux étudiants dont les besoins sont les plus grands.

offre aussi un soutien financier aux étudiants. Dans le budget de 2021, le gouvernement a prévu des investissements de plus de 4,1 milliards de dollars afin de rendre les études postsecondaires plus abordables et de fournir au soutien direct aux étudiants dont les besoins sont les plus grands. Depuis 2016, le gouvernement a investi plus de 13 milliards de dollars en science et en recherche. Cela comprend un soutien pour la recherche de pointe en sciences de la vie et en biotechnologie; la recherche sur le racisme systémique et l'inégalité des genres; et les stratégies nationales sur l'intelligence artificielle, les technologies propres, les technologies quantiques et la génomique.

