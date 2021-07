Une somme de plus de 117 M$ pour le transport adapté





QUÉBEC, le 15 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce que le gouvernement du Québec reconduit le Programme de subvention au transport adapté (PSTA), qui sera doté d'une enveloppe globale de plus de 117 M$ pour l'année 2021.

Ce programme vise à soutenir le milieu municipal dans ses responsabilités en matière d'organisation de transport adapté pour les personnes handicapées du Québec afin de leur donner accès aux activités de leur communauté et de favoriser leur pleine participation sociale.

Le budget affecté au programme permet de couvrir une partie des coûts d'exploitation supportés par les organismes de transport adapté pour les déplacements effectués par les personnes handicapées admises aux différents services. De plus, les paramètres d'octroi de l'aide financière ont été révisés afin de mieux tenir compte de la spécificité du territoire à desservir, notamment de la superficie de celui-ci et de la densité de population.

Citation

« L'accessibilité au transport adapté permet aux clientèles vulnérables de participer à la vie sociale de leur communauté et d'accéder aux diverses activités. C'est une priorité pour moi de faire en sorte que l'ensemble des usagers de la route puisse se déplacer, et ce, en toute sécurité. Avec cette importante bonification financière, notre gouvernement collabore une fois de plus avec les municipalités afin de les soutenir pour offrir un service de transport de qualité à toutes et à tous. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants

Grâce au Programme de subvention au transport adapté, le gouvernement offre un soutien financier indispensable à 97 organismes pour le maintien de ces services.



Le programme est destiné aux instances municipales responsables de l'organisation du transport adapté sur leur territoire, à savoir :



l'Autorité régionale de transport métropolitain?(ARTM);





les sociétés de transport en commun;





les municipalités locales, les municipalités régionales de comté (MRC) ainsi que les régies municipales ou intermunicipales de transport qui organisent des services de transport aux personnes handicapées et qui contribuent au financement de ces services.

Liens connexes

Programme de subvention au transport adapté - Transports Québec (gouv.qc.ca)

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Communiqué envoyé le 15 juillet 2021 à 15:00 et diffusé par :