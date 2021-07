Des autorités en valeurs mobilières annoncent la sélection d'une société canadienne pour mener des essais transfrontaliers





TORONTO, le 15 juill. 2021 /CNW/ - La Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO), l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'Alberta Securities Commission (ASC) et la British Columbia Securities Commission (BCSC) ont annoncé aujourd'hui que Bedrock AI Inc. a été retenue pour participer à un projet d'essais transfrontaliers appuyé par 23 autorités de réglementation réparties sur cinq continents, dans le cadre du Réseau mondial d'innovation financière (RMIF, ou GFIN en anglais).

Bedrock AI applique des techniques de traitement du langage naturel, d'apprentissage automatique et de calcul informatique au traitement des documents d'information, à l'amélioration des processus de supervision des autorités de réglementation et à l'analyse des risques en appui aux entreprises. Le projet transfrontalier permettra à la société canadienne de mettre simultanément à l'essai et d'appliquer des produits ou services dans plusieurs territoires, tout en se faisant une meilleure idée de la façon dont elle pourrait y exercer ses activités.

« Nous sommes ravies que Bedrock AI fasse partie des participants sélectionnés pour la mise à l'essai du projet transfrontalier du RMIF cette année », a déclaré Pat Chaukos, directrice du Bureau de l'innovation de la CVMO, s'exprimant au nom des autorités de réglementation. « En tant que société ontarienne, Bedrock AI pourra mettre ses solutions à l'essai et les perfectionner dans différents territoires du Canada, et nous sommes fiers de soutenir l'innovation au sein de nos marchés des capitaux. »

« Nous sommes enchantés de pouvoir mettre à l'essai nos outils et les résultats de nos recherches en intelligence artificielle sur le marché canadien », a déclaré Kris Bennatti, président et chef concepteur de Bedrock AI. « Nous avons fondé la société dans la perspective de promouvoir la responsabilisation des entreprises par la transparence des communications, et nous espérons y parvenir grâce à notre participation aux essais du RMIF. »

Le RMIF a reçu 38 demandes en provenance d'autorités participantes de cinq continents. Deux sociétés, dont la société ontarienne Bedrock AI, ont mis au point des plans d'essai de concert avec certaines autorités de réglementation. Bedrock AI entamera la mise à l'essai de son modèle d'entreprise plus tard cette année.

Actuellement présidé par la Financial Conduct Authority (FCA), le RMIF regroupe plus de 70 organisations internationales vouées au soutien de l'innovation financière dans l'intérêt des consommateurs.

La CVMO a pour mandat de protéger les investisseurs contre les pratiques injustes, irrégulières ou frauduleuses, de favoriser des marchés financiers équitables, efficaces et concurrentiels et la confiance à l'égard de ceux-ci, de stimuler la formation de capital, ainsi que de contribuer à la stabilité du système financier et à la réduction du risque systémique. Elle conseille vivement aux investisseurs de vérifier l'inscription de toute personne ou société offrant des possibilités d'investissement et de consulter les documents de la CVMO à l'intention des investisseurs disponibles à l'adresse https://www.osc.ca/fr.

L'AMF est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

L'ASC est l'autorité responsable de l'application de la législation en valeurs mobilières de la province. Son mandat consiste à favoriser l'équité et l'efficience du marché des capitaux en Alberta et à protéger les investisseurs. À titre de membre des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, elle a pour mission d'améliorer, de coordonner et d'harmoniser la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

La BCSC est l'organisme gouvernemental provincial indépendant chargé de réglementer les marchés des capitaux en Colombie-Britannique par l'administration de la Securities Act. Elle a pour mission de protéger et de promouvoir l'intérêt public en favorisant :

un marché de capitaux juste et digne de la confiance du public;

un secteur des valeurs mobilières dynamique et concurrentiel qui stimule l'investissement et facilite l'accès aux capitaux.

