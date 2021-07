Le gouvernement du Canada soutient l'initiative de la Nation dénée pour aider à la conservation du caribou boréal





YELLOWKNIFE, NT, le 15 juill. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à collaborer avec les peuples autochtones pour protéger les écosystèmes, les espèces et les cultures afin d'assainir l'environnement. Le savoir autochtone est une source précieuse d'information sur l'environnement qui joue un rôle déterminant dans l'élaboration des activités et des politiques scientifiques.L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investira 1 080 000 dollars sur deux ans dans l'initiative boréale de l'Ouest réalisée avec la Nation dénée. L'initiative boréale de l'Ouest est une collaboration entre les provinces, les territoires et les gouvernements des Premières Nations visant à évaluer les effets cumulatifs des feux de végétation, de la prédation, des principaux ravageurs, des perturbations anthropiques et des changements climatiques sur les forêts boréales de l'Ouest du Canada.

Cette initiative permettra de poursuivre le travail de la Nation dénée avec les dirigeants, les aînés, les jeunes, d'autres utilisateurs des terres et les détenteurs du savoir pour combiner le savoir traditionnel déné avec la science occidentale sur l'écologie et la conservation du caribou boréal dans les Territoires du Nord-Ouest. Ce travail éclairera les modèles de la transformation du paysage ainsi que la planification actuelle et future de l'aire de répartition du caribou boréal dans les Territoires du Nord-Ouest.

Le Denendeh (les terres traditionnelles des Dénés) couvre environ 12 p. 100 de la masse terrestre du Canada et 25 p. 100 de la forêt boréale de l'Ouest. Les Dénés ont une vaste connaissance de l'espèce dans la forêt boréale de l'Ouest. La Nation dénée considère la protection du caribou boréal et de son habitat comme une première étape dans la combinaison du savoir déné avec la science occidentale pour la protection de toutes les espèces menacées dans la forêt boréale de l'Ouest.

L'investissement annoncé aujourd'hui montre l'engagement du gouvernement du Canada à renforcer ses relations avec les peuples autochtones et à travailler à la réconciliation.

« Le caribou boréal est emblématique des défis associés au climat et à la biodiversité que nous devons surmonter au Canada, et le leadership autochtone en matière de conservation, jumelé à nos partenaires provinciaux et territoriaux, est essentiel au rétablissement de l'espèce. La combinaison du savoir traditionnel autochtone et de la science occidentale dans la planification de la conservation du caribou renforce notre compréhension de l'espèce et de la relation importante que la Nation dénée entretient avec le caribou depuis des temps immémoriaux. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nous, les Dénés, avons des milliers d'années de connaissances et d'expérience de la vie avec le caribou boréal, le caribou des montagnes et le caribou de la toundra. Nos connaissances sur le caribou ont été transmises de génération en génération par nos aînés et nos chasseurs, et cette interaction avec Todzi (le caribou boréal) est une partie importante de notre culture. Je suis heureux que le gouvernement du Canada ait reconnu l'importance de collaborer avec la Nation dénée, nos dirigeants, nos aînés et nos jeunes et ait accordé la priorité à cette collaboration. Dans le cadre de cette initiative, les connaissances des Dénés seront reconnues dans les mesures de planification de la recherche et de la conservation réalisées par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada. Nos aînés et nos jeunes contribueront à élaborer une partie essentielle des activités de recherche et de conservation de Todzi et de la protection de son habitat essentiel. »

- Norman Yakeleya, chef national déné / chef régional de l'Assemblée des Premières Nations

« Alors que nous travaillons tous à l'atteinte de l'objectif commun de maintenir une population saine de caribou boréal pour les générations présentes et à venir, le soutien du Canada aux organisations autochtones, comme la Nation dénée, dans le cadre de projets sur les connaissances autochtones, est le bienvenu. Ces projets fourniront des informations précieuses que nous utiliserons pour éclairer la planification de l'aire de répartition du caribou boréal dans les Territoires du Nord-Ouest. »

- L'honorable Shane Thompson, ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles, Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref

Le financement de cet important volet de l'initiative boréale de l'Ouest est tiré de l'initiative de partenariat autochtone dans le cadre du Fonds de la nature du Canada .

. Le gouvernement du Canada , dans le cadre du budget de 2021, investit 2,3 milliards de dollars supplémentaires sur cinq ans dans l'initiative améliorée du Patrimoine naturel du Canada afin de continuer à soutenir les mesures de conservation de la nature, notamment le leadership autochtone en matière de conservation.

, dans le cadre du budget de 2021, investit 2,3 milliards de dollars supplémentaires sur cinq ans dans l'initiative améliorée du Patrimoine naturel du afin de continuer à soutenir les mesures de conservation de la nature, notamment le leadership autochtone en matière de conservation. La conservation et la restauration de la nature sont essentielles pour lutter contre les changements climatiques, protéger la biodiversité et les espèces en péril et assurer une relance économique forte et durable.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger 25 p. 100 des terres et 25 p. 100 des eaux du pays d'ici 2025 et 30 p. 100 de celles-ci d'ici 2030.

