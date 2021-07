Troilus réalise un placement stratégique avec le gouvernement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ visant l'établissement d'un cadre de financement du projet





Toronto (Ontario), 15 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Troilus Gold Corp. (TSX : TLG; OTCQX : CHXMF; FRA : CM5R) (« Troilus » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la clôture d'un placement privé sans courtier dont le produit totalise environ 11,15 millions de dollars avec le gouvernement du Québec, par l'intermédiaire d'Investissement Québec (IQ), à travers le fonds Capital ressources naturelles et énergie, le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (le « Fonds ») et les Fonds régionaux de solidarité FTQ, S.E.C. (le « Fonds Régional ») (le « placement »). Les modalités de fixation des prix du placement sont les mêmes que celles du placement par voie de prise ferme aux termes d'un prospectus réalisé par la Société récemment (se reporter au communiqué daté du 30 juin 2021). IQ, le Fonds et le Fonds Régional ont fait l'achat d'un total de 10 136 359 unités (les « unités ») au prix de 1,10 $ CA chacune, pour un produit brut d'environ 11 150 000 $. Chaque unité est composée d'une action ordinaire du capital de la Société (une « action ordinaire ») et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire (chaque bon de souscription entier est appelé un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription confère à son porteur le droit d'acquérir une action ordinaire au prix d'exercice de 1,50 $ CA pendant la période de 24 mois qui suivra la date de clôture du placement, soit jusqu'au 15 juillet 2023.

La Société a l'intention d'affecter le produit net tiré du placement à la poursuite des travaux d'ingénierie et des études de faisabilité liés au projet aurifère Troilus, ainsi qu'au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise.

« Après une longue période de vérifications préalables approfondies et détaillées sur les plans technique, financier et social, nous avons le plaisir d'accueillir le gouvernement du Québec parmi les actionnaires importants de Troilus Gold. Cet investissement initial, qui s'ajoute à l'appui du Fonds, fournit une assise incroyablement solide à la Société alors qu'elle poursuit les phases d'études de faisabilité et de travaux préalables à l'aménagement de son projet. Qui plus est, Troilus et le gouvernement du Québec, par l'intermédiaire d'Investissement Québec, ainsi que d'autres actionnaires institutionnels de portée stratégique établis au Québec ont élaboré un cadre stratégique à long terme pour la définition et l'établissement d'options de financement intégral de l'aménagement du projet Troilus une fois les études de faisabilité terminées. L'appui massif des parties prenantes de la Société domiciliées au Québec marque une étape charnière d'élimination des risques, alors qu'un scénario d'aménagement accéléré se concrétise. Nous remercions le gouvernement du Québec, le Fonds et toutes nos parties prenantes de permettre à la Société de poursuivre ses ambitieux plans d'aménagement sans interruption », a déclaré Justin Reid, président et chef de la direction.

« Le potentiel minier du Nord?du?Québec et notre industrie minière sont importants pour la relance durable de l'économie québécoise. Nous venons confirmer cette vision en aidant l'entreprise Troilus à réaliser son projet aurifère, qui prévoit des retombées économiques considérables et la création d'emplois de qualité dans la région », a affirmé Eric Girard, ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation.

« Nous sommes fiers de soutenir le développement de ce projet aurifère prometteur, mené par une équipe solide. Les activités de Troilus ont un impact important sur l'emploi et sur l'économie du Nord-du-Québec et nous sommes heureux de pouvoir contribuer à solidifier la santé financière de l'entreprise afin de lui permettre de poursuivre ses activités et de mener à bien son projet », a déclaré Dany Pelletier, Chef des opérations aux investissements au Fonds de solidarité FTQ.

À propos de Troilus

Troilus est une petite société minière canadienne qui se consacre à l'avancement systématique du projet de l'ancienne mine d'or et de cuivre Troilus et à l'élimination des risques liés à ce projet en vue d'atteindre la production. De 1996 à 2010, il a été extrait de la mine Troilus plus de 2 millions d'onces d'or et près de 70 000 tonnes de cuivre. Le projet Troilus est situé au Québec (Canada), un territoire minier de premier ordre, où il possède un terrain stratégique de 1 420 km2 dans la ceinture de roches vertes Frotêt-Evans. Les résultats des travaux d'exploration en cours depuis l'acquisition du projet en 2017 démontrent l'immense potentiel du système aurifère situé sur le terrain, caractérisé par une croissance importante des ressources minérales. La Société a entrepris des études techniques à la lumière des excellents résultats de l'EPP réalisée en 2020, qui a démontré que le projet Troilus a le potentiel de devenir un actif de production d'or et de cuivre de premier ordre au Canada. Dirigé par une équipe expérimentée qui a fait ses preuves en matière de développement minier, Troilus est en voie de devenir un projet phare en Amérique du Nord.

