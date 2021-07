Aéro Montréal salue l'engagement des gouvernements à soutenir la relance durable de l'industrie aérospatiale





MONTRÉAL, le 15 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Aéro Montréal, la grappe aérospatiale québécoise, accueille avec enthousiasme des investissements majeurs, confirmant l'importance stratégique et économique du secteur. Dans le cadre d'une annonce spéciale, les gouvernements du Québec et du Canada ont octroyé aujourd'hui 685 millions de dollars pour appuyer le développement des technologies aérospatiales durables de demain.

Cette somme appuiera la réalisation de projets menés par Bell Textron Canada, CAE et Pratt & Whitney Canada, représentant des investissements de 2 milliards de dollars au pays, dont près de 1,6 milliard au Québec.

Renouer avec la croissance en misant sur l'innovation

Grâce au soutien des gouvernements, Bell Textron Canada, CAE et Pratt & Whitney Canada - trois joueurs majeurs du secteur - ont marqué le coup d'envoi d'une relance verte pour l'industrie aérospatiale québécoise et canadienne en annonçant trois projets majeurs qui contribueront concrètement à la réduction de l'empreinte environnementale du secteur.

L'annonce de ces projets s'est déroulée en présence du très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada; de M. François Legault, premier ministre du Québec; de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada; de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles du Canada ; ainsi que de M. Éric Girard, ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec.

Le premier ministre Trudeau a profité de cette annonce pour lancer l'Initiative de relance régionale de l'aérospatiale (IRRA) qui assurera un investissement fédéral de 250 millions de dollars sur trois ans. Proposée dans le budget 2021, cette initiative jouera un effet de levier exceptionnel pour les PME et sous-traitants de l'écosystème. Son objectif sera de soutenir ces entreprises qui innovent pour accélérer la transition durable du secteur, stimulent la productivité et améliorent la résilience et la compétitivité de l'industrie.

En démontrant sa volonté de développer et de commercialiser des technologies et des produits plus respectueux de l'environnement, l'industrie ouvre la voie à une nouvelle ère de l'aviation. Par cette annonce, les gouvernements rappellent leur détermination à soutenir cette démarche et à préserver l'un des fleurons de l'économie.

Des projets porteurs d'avenir pour attirer la prochaine génération de travailleurs

L'industrie aérospatiale entend redoubler d'efforts pour attirer la prochaine génération de travailleurs. Les projets annoncés aujourd'hui constituent des plateformes tangibles et créatrices d'emplois stimulants. Au total, c'est plus de 1 000 emplois qui seront créés au Québec et partout au Canada.

Déterminés à travailler en collaboration avec les institutions d'enseignement afin de stimuler l'intérêt de la relève envers le secteur, Bell Textron Canada, CAE et Pratt & Whitney Canada seront en mesure d'offrir des stages coopératifs à plus de 6?200 étudiants dans le cadre de ces projets.

« La collaboration entre les gouvernements et l'écosystème industriel témoignent de l'approche systémique qui guidera notre relance. Ensemble, nous avons construit une feuille de route harmonisée, tournée vers une relance verte et des solutions concrètes, pleinement adaptées aux besoins du secteur. C'est en misant sur le développement de technologies novatrices que nous réussirons à retenir nos talents et à attirer la relève ainsi qu'à renforcer notre position de chef de file en matière d'innovation et d'attraction d'investissements stratégiques en aérospatiale, » a déclaré Mme Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

À propos d'Aéro Montréal

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

SOURCE Aéro Montréal

