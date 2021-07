L'entreprise allemande de panneaux solaires Zolar choisit Talkdesk pour alimenter sa solution de centre d'appels





Talkdesk®, Inc., le leader mondial de l'expérience client pour les entreprises orientées client, a été sélectionné comme fournisseur de centres d'appels par Zolar, une société de technologie verte basée à Berlin. Talkdesk fournira les services vocaux et Talkdesk for Salesforcetm à l'équipe de conseillers en énergie solaire de Zolar, ce qui leur permettra de fournir d'interagir de façon plus rationalisée avec les clients tout en exploitant et en maintenant une vue complète de leur parcours.

L'idée de Zolar provient d'Alex Melzer, inspiré suite à un périple de 2600 km à vélo à travers l'Amérique du Sud en 2015. Touché par les effets du changement climatique causé par l'homme qu'il a observées pendant son voyage, Melzer a décidé de faire la différence. Il a créé Zolar l'année suivante, avec pour mission de créer un futur alimenté par l'énergie propre. La société propose désormais une gamme de produits permettant aux clients de produire une électricité abordable et respectueuse de l'environnement.

Zolar emploie une équipe d'experts en énergie solaire qui conseillent les clients à toutes les étapes du processus d'achat, de la demande de renseignements initiale à la création d'une solution d'énergie solaire en toiture adaptée aux besoins uniques de chaque client. Avec Talkdesk CX Cloudtm, une solution d'expérience client de bout en bout, Zolar peut répondre rapidement et facilement à un volume quotidien typique de plus de 1 000 appels de clients, même lorsque le personnel travaille à domicile. Grâce à l'intégration profonde de la solution avec Salesforce, ils peuvent également accéder à une vue complète de chaque engagement client et la conserver pour personnaliser davantage les expériences.

« Nous avions besoin d'une solution dotée de capacités d'acheminement avancées et d'une vue sur le comportement des appels », a déclaré Markus Schaffrinski, directeur de la technologie chez Zolar. « Talkdesk CX Cloud nous donne un outil sophistiqué tout en étant simple à utiliser avec un acheminement intelligent clé en main. En nous permettant de répondre plus efficacement, depuis n'importe où, et d'améliorer l'expérience globale, nos clients peuvent non seulement se satisfaire d'avoir choisi une solution d'énergie propre, mais aussi avoir la certitude d'avoir confié son alimentation à Zolar. »

« La croissance rapide de Zolar est ancrée dans sa passion pour l'environnement et sur sa focalisation sur la fourniture d'un produit et d'un service de la plus haute qualité. Ils témoignent de la magie qui se produit lorsque la détermination propulse réellement l'exécution », explique Tiago Paiva, président-directeur général et fondateur de Talkdesk. « Alors que de plus en plus de foyers européens se tournent vers l'énergie verte, Talkdesk se réjouit de soutenir leur mission avec des outils de centre d'appels avancés afin d'aider Zolar à offrir une meilleur expérience client. »

À propos de Talkdesk

Talkdesk® est un chef de file mondial de l'expérience client pour les entreprises soucieuses de la qualité du service client. Notre solution de centre d'appels offre un meilleur moyen pour les entreprises et les clients de communiquer les uns avec les autres. Notre vitesse d'innovation et notre empreinte mondiale reflètent notre engagement à faire en sorte que les entreprises du monde entier puissent offrir de meilleures expériences client, quel que soit le canal utilisé, se traduisant par une plus grande satisfaction de la clientèle, une réduction des coûts et une meilleure rentabilité. Talkdesk CX CloudTM est une solution d'expérience client de bout en bout qui combine l'échelle de l'entreprise et la simplicité pour le consommateur. Plus de 1 800 entreprises innovantes à travers le monde, dont IBM, Acxiom, Trivago et Fujitsu, travaillent en partenariat avec Talkdesk pour offrir un meilleur moyen d'assurer une expérience client exceptionnelle. Pour en savoir plus et demander une démonstration, rendez-vous sur www.talkdesk.com.

À propos de Zolar

La société greentech Zolar propose des systèmes photovoltaïques, que les propriétaires peuvent planifier, comparer et commander en ligne, à un prix fixe. Grâce au configurateur en ligne Zolar, les propriétaires peuvent personnaliser les composants de leur système d'énergie solaire en fonction de leurs besoins et recevoir en même temps une consultation personnelle de l'un de nos experts en énergie solaire. Zolar dispose d'un vaste réseau d'entreprises partenaires locales qui installent les systèmes sur place. La start-up berlinoise emploie 190 personnes et poursuit la vision d'installer un système solaire sur chaque toit partout dans le monde pour rendre les ménages indépendants du réseau d'électricité public. Zolar permet à ses clients de promouvoir le tournant énergétique, de réduire l'empreinte CO 2 et de contribuer efficacement à la protection du climat. www.zolar.de

