Avis aux médias - La ministre Bibeau sera à Sawyerville pour annoncer des investissements significatifs afin de soutenir les secteurs fourrager et herbager du Canada





MONTRÉAL, QC, le 15 juill. 2021 /CNW/ - Agriculture et Agroalimentaire Canada

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, annoncera des investissements significatifs visant à soutenir les secteurs fourrager et herbager du Canada pour améliorer le rendement et la valeur nutritive du fourrage. M. Cedric Macleod, directeur général de l'Association Canadienne pour les plantes fourragères et Marie-Antoine Roy, copropriétaire des Bergeries Malvibois et Newport participeront également à l'événement.

Date

Le 19 juillet 2021

Heure

11 h 00 (heure locale)

Adresse à utiliser dans les applications de navigation

1344 route 210, Sawyerville

Québec | Canada

J0B 3A0



M. Marie-Antoine Roy invite les gens qui éprouvent des difficultés à trouver l'endroit à communiquer directement avec lui sur son téléphone cellulaire au (819) 345-2818.



Veuillez noter que les directives sanitaires locales relatives à la COVID-19 doivent être respectées en tout temps.

