Dany Pelletier nommé premier vice-président aux investissements du Fonds de solidarité FTQ





MONTRÉAL, le 15 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Mme Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ, est heureuse d'annoncer la nomination de M. Dany Pelletier au poste de premier vice-président aux investissements du Fonds à compter du 12 juillet 2021. À ce titre, il siègera au comité de direction.

De 2001 à aujourd'hui, M. Pelletier a occupé différents postes au sein de l'équipe d'investissements du Fonds, dont les postes de directeur principal et de vice-président aux investissements - Ressources naturelles, construction et matériaux de construction, puis de vice-président - Capital structurant, énergie, environnement et mines et de vice-président - Gestion des opérations et marché boursier québécois. Depuis octobre 2020, il assumait les fonctions de chef des opérations aux investissements. À titre de nouveau premier vice-président aux investissements, M. Pelletier prend les rênes de la fonction qu'occupait Mme Béïque avant sa nomination au poste de présidente et cheffe de la direction plus tôt cette année.

« J'ai le plaisir de connaître et de travailler avec Dany depuis presque aussi longtemps que je suis au Fonds et je ne peux imaginer une meilleure personne pour assumer ce poste au sein de notre organisation. En plus d'être un homme de résultats, sa vaste connaissance des secteurs d'activité économique du Québec et son approche responsable de l'investissement font de lui le leader tout désigné pour relever les défis de ce poste et mener à bien la vision stratégique à long terme du Fonds », a déclaré Mme Béïque.

M. Pelletier est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en génie de l'Université Laval ainsi que d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l'Université du Québec à Montréal. De l'ingénierie à l'investissement, son parcours l'a amené à oeuvrer tant dans les opérations que dans la gestion de différents projets d'investissement auprès des petites, moyennes et grandes entreprises en fusion acquisition, en relève d'entreprises ou des projets de croissance.

« Je tiens à remercier Janie et le conseil d'administration du Fonds pour ce vote de confiance. Le Fonds doit continuer à assumer le rôle d'investisseur d'impact au Québec afin d'accompagner les entreprises dans leurs transitions technologiques, environnementales et humaines et j'ai pleinement l'intention d'être au coeur de cette évolution », a affirmé M. Pelletier.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses 723 501 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 17,2 milliards de dollars au 31 mai 2021, le Fonds appuyait au 31 mai 2021 plus de 3 437 entreprises partenaires et 247 612 emplois. Pour en savoir plus, visitez le fondsftq.com.

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

