Agro-100 se dote d'une solide direction-marketing dans un élan de croissance postpandémie





JOLIETTE, QC, le 15 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Dans un effort concerté visant la consolidation de la marque Agro-100, et de celle de sa filiale Axter Agroscience dans la foulée, l'entreprise vient de se doter d'une expertise professionnelle d'exception avec la nomination de madame Isabelle Boutou qui assume depuis le 5 juillet dernier la fonction stratégique de directrice du marketing de l'entreprise. Forte d'une expérience de 10 ans à titre de gestionnaire dans le secteur de l'alimentation, madame Boutou a notamment occupé le poste de directrice de marque du compte Metro au sein du Groupe Première Moisson qui s'est acquis, depuis 1992, une réputation d'excellence dans le domaine des produits de boulangerie et du développement de nouveaux produits. « Ce mandat s'est avéré très formateur sur le plan tactique dans la mesure où il nous a amené à coopérer très étroitement avec les services de production, de contrôle qualité, des finances et de l'approvisionnement » ce qui s'avère une belle valeur ajoutée dans l'exécution du travail, a précisé madame Boutou, qui vise constamment la recherche de satisfaction de la clientèle, à tous points de vue.

Pour le président et chef de la direction d'Agro-100, Stéphane Beaucage, la venue de cette jeune professionnelle d'expérience permettra à Agro-100 et sa filiale de pouvoir harmoniser l'offre de produits des deux entreprises à 360 degrés, dans une optique de recherche d'efficacité, de maintien de la santé des sols et de service de pointe continu, au bénéfice des producteurs agricoles du Québec; l'objectif étant de proposer des produits fertilisants foliaires innovants et autres intrants agricoles adaptés capables d'agir sur l'amélioration des rendements des cultures et des revenus qui en découlent.

Détentrice d'un baccalauréat bidisciplinaire en communication et politique de l'Université de Montréal et d'un DEC, diplôme d'études collégiales, en Sciences humaines du CÉGEP régional de Lanaudière, madame Boutou complété son parcours académique avec des formations ponctuelles à l'École des HEC de Montréal, en habiletés politiques dans les organisations et à l'Institut du développement de produits dont la mission est d'accélérer l'adoption de meilleures pratiques en développement de produits et en écoconception, dans le but de rendre les entreprises manufacturières plus compétitives.

« La création de cette nouvelle fonction stratégique, au sein d'Agro-100, va aussi participer à renforcer et consacrer le statut de partenaire de proximité par excellence d'Agro-100 chez les entrepreneurs et producteurs agricoles dynamiques de tous les horizons » a poursuivi monsieur Beaucage.

Celui-ci a conclu en soutenant que l'implantation de cette direction marketing intégrée permettra, en amont, d'étayer la démarche de croissance continue d'Agro-100 qui cultive des valeurs fondées sur l'engagement, l'intégrité, l'expertise et la capacité d'innovation de son personnel, à tous les échelons de l'entreprise.

SOURCE Agro-100

