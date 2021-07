Gagner au Max : un habitant de Gwillimbury East veut « faire beaucoup de bien » avec le gros lot de 65 millions de dollars de LOTTO MAX et en profiter





TORONTO, le 15 juill. 2021 /CNW/ - Jansen Ng, d'East Gwillimbury, perçoit ses gains comme une responsabilité sociale et morale et promet de faire beaucoup de bien en tant que nouveau multimillionnaire de l'Ontario et du Canada. Il promet même de continuer à se couper les cheveux! Jansen Ng a remporté l'énorme gros lot de 65 millions de dollars au tirage du mardi 6 juillet 2021 de LOTTO MAX.

L'homme de 41 ans, qui joue occasionnellement à la loterie, a décidé d'acheter un billet Mise-éclair de LOTTO MAX dans une station-service du coin, en pleine partie de Pokémon Go. « J'avais entendu aux actualités que le gros lot avait été gagné dans ma municipalité locale de la région de York, mais je n'ai pas vraiment réalisé que cela pouvait être moi. »

« Quelques jours après le tirage, je suis allé vérifier le billet sur un vérificateur de billets et le message disait 'Veuillez consulter le détaillant'. J'ai cru que la machine fonctionnait mal et j'ai décidé de vérifier le billet à la maison sur l'appli Loterie OLG. » C'est alors qu'il a vu le message de grand gagnant sur l'application, mais il continuait à douter et à vérifier sur d'autres appareils mobiles.

Muni de son billet, il finit par retourner chez le détaillant, où le terminal commence à sonner et à annoncer « Winner/Gagnant ». À ce moment-là, son enthousiasme s'est vraiment manifesté et sa première pensée a été : « Dieu merci. C'est une incroyable bénédiction. »

La première personne à qui il a parlé de sa récente manne n'était ni ses parents ni son banquier. Il a plutôt choisi de rendre visite à son pasteur. Il savait que les personnes ayant gagné à la loterie cherchent généralement à obtenir des conseils financiers lorsqu'elles apprennent qu'elles ont gagné, mais ce qu'il voulait, c'était des conseils spirituels et moraux. « J'ai immédiatement ressenti la responsabilité qui accompagnait cette victoire. Je voulais m'assurer d'utiliser cet argent de manière responsable, et j'ai donc pensé que mon pasteur était la meilleure personne pour y réfléchir avec moi. C'est une expérience qui rend humble. »

En tant que personne spirituelle, M. Ng déclare : « Je considère qu'il s'agit de l'argent de Dieu; on m'a simplement demandé d'en prendre soin pendant un moment. »

Il dit souhaiter continuer à soutenir les organisations caritatives avec lesquelles il travaille actuellement et qui lui sont chères. Il explore également la possibilité de créer plusieurs fondations et organisations à but non lucratif. « Les nombreux voyages effectués au cours des années m'ont fait voir tant de pauvreté : avec une partie de cet argent, je voudrais essayer de rendre le monde meilleur. Le gain à la loterie utilisé de manière stratégique et intentionnelle peut avoir un impact sur la communauté qui dépasse celui d'un simple don. »

Il a subi un traumatisme crânien dans le cadre de son ancien poste au sein de l'armée, ce qui l'a mené à la retraite. Il s'engage à aider ses collègues anciens combattants et toutes autres personnes à soigner des blessures non visibles qui conduisent à une qualité de vie sévèrement diminuée. « À un moment donné, je me suis presque retrouvé à la rue parce que je ne savais pas comment gérer ma blessure. Je peinais à prendre des décisions et certaines de mes actions étaient étranges et irrationnelles, mais je cachais la véritable cause de mon comportement à mon entourage. J'espère pouvoir aider des personnes qui vivent les mêmes difficultés que moi sans avoir à affronter des épreuves plus personnelles. »

Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il voulait s'offrir, il a répondu qu'il voulait acheter une nouvelle voiture électrique pour remplacer le véhicule hybride qu'il conduit actuellement. Il assure que sa nouvelle richesse ne le changera pas. « Je serai toujours le gars qui donne son sang tous les deux mois et qui se coupe lui-même les cheveux. Je me coupe les cheveux moi-même depuis dix ans, pas à cause de la pandémie, et je pense que je suis plutôt habile. »

Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de l'achat de billets de loterie, M. Ng a répondu : « C'est l'espoir qui pousse les gens à acheter des billets de loterie. La pandémie a fait perdre un peu d'espoir à plusieurs, mais je tiens à encourager tout le monde à tenir bon. J'ai connu beaucoup d'épreuves, mais l'espoir m'a aidé à me relever chaque fois que je me sentais au plus bas. Penser au futur m'enthousiasme. Qui sait, vous pourriez aussi gagner à la loterie. »

Le billet gagnant a été acheté à Marina's Express Mart, rue Leslie, à Sharon.

