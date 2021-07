Soutien aux jeunes Canadiens dans le cadre de la Journée mondiale des compétences des jeunes





GATINEAU, QC, le 15 juill. 2021 /CNW/ - Pour assurer la relance du Canada, nous devons offrir à nos jeunes les possibilités et le soutien dont ils ont besoin aujourd'hui. En raison de la pandémie, bon nombre d'étudiants et de jeunes ont dû faire face à des défis uniques et leurs plans ont été ébranlés. À mesure que nous rebâtissons en mieux et en force, le gouvernement du Canada est déterminé à offrir aux jeunes un meilleur accès aux études postsecondaires, à la formation axée sur les compétences et aux possibilités d'emploi pour assurer leur succès lorsqu'ils entrent sur le marché du travail.

Aujourd'hui, pour souligner la Journée mondiale des compétences des jeunes, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, a mis en lumière les investissements du gouvernement dans le budget de 2021 visant à aider les étudiants et les jeunes Canadiens à accéder à des possibilités de formation axée sur les compétences et d'apprentissage cet été et au cours des prochaines années.

Faisant fond sur des investissements antérieurs, le financement sans précédent de près de 5,7 milliards de dollars sur les cinq prochaines années annoncé dans le budget de 2021, ces mesures de soutien pour les jeunes et les étudiants comprennent :

Plus de 371,3 millions de dollars pour le programme Emplois d'été Canada en 2022-2023 afin d'appuyer la création de 75 000 nouvelles possibilités d'emploi pour les jeunes Canadiens. Cet investissement s'appuie sur les 150 000 possibilités d'Emplois d'été Canada - un record - qui sont actuellement offertes aux jeunes chercheurs d'emploi sur le site guichetemplois.gc.ca/jeunes, ce qui aidera des dizaines de milliers de Canadiens à obtenir des possibilités d'emploi intéressantes et à épargner pour les études cet automne.

De nouveaux investissements de 109,3 millions de dollars pour la Stratégie emploi et compétences jeunesse du gouvernement du Canada afin d'appuyer 7 000 possibilités d'emploi additionnelles pour les jeunes qui font face à des obstacles à l'emploi en 2022-2023. Cela s'ajoute au financement annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, qui devrait donner lieu à plus de 30 000 nouveaux stages pour les jeunes Canadiens cette année, jusqu'en 2022.

afin d'appuyer 7 000 possibilités d'emploi additionnelles pour les jeunes qui font face à des obstacles à l'emploi en 2022-2023. Cela s'ajoute au financement annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, qui devrait donner lieu à plus de 30 000 nouveaux stages pour les jeunes Canadiens cette année, jusqu'en 2022. Plus de 239,8 millions de dollars en 2021-2022 pour financer le Programme de stages pratiques pour étudiants, créant ainsi 50 000 placements supplémentaires pour des étudiants de niveau postsecondaire par l'entremise de partenaires de prestation existants et nouveaux partout au Canada . Le budget de 2019 a élargi le Programme de stages pratiques pour étudiants en collaborant avec sept nouveaux partenaires dans le but d'offrir des placements aux étudiants postsecondaires dans des domaines autres que les STIM et les entreprises, notamment dans les arts et les sciences humaines et sociales. Ces fonds permettront de faire en sorte que les stages sont offerts à tous les étudiants qui veulent y participer.

Nouveaux investissements pour créer le nouveau Service de soutien à la formation d'apprenti sur trois ans à compter de 2021-2022. Plus de 470 millions de dollars seront attribués à Emploi et Développement social Canada pour mettre sur pied le nouveau Service de soutien à la formation d'apprenti, qui aidera 55 000 apprentis de première année à commencer leur carrière dans des métiers admissibles désignés Sceau rouge.

pour mettre sur pied le nouveau Service de soutien à la formation d'apprenti, qui aidera 55 000 apprentis de première année à commencer leur carrière dans des métiers admissibles désignés Sceau rouge. Environ 298 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, par l'entremise d'Emploi et Développement social Canada , dans le cadre d'un nouveau programme Compétences pour la réussite qui aidera 90 000 Canadiens à tous les niveaux de compétence à améliorer leurs compétences fondamentales et transférables.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les mesures permanentes prises par le gouvernement pour aider les jeunes Canadiens et les étudiants à aller de l'avant face aux répercussions de la pandémie de COVID-19. Pour ramener les Canadiens au travail et aider les jeunes à réussir, il faut des possibilités de carrières enrichissantes et gratifiantes dans tous les secteurs. Ces investissements témoignent de l'engagement du gouvernement à aider les jeunes Canadiens et les étudiants à se lancer sur la route vers la réussite et à persévérer.

Citation

« En cette journée mondiale de reconnaissance, j'aimerais remercier les millions de jeunes, tant au Canada qu'ailleurs dans le monde, qui ont mis leur talent, leur éducation et leurs compétences à contribution en cette période sans précédent. Les jeunes et les étudiants sont de puissants leaders du changement. C'est pourquoi notre gouvernement continuera de s'assurer qu'ils disposent des outils et du soutien dont ils ont besoin maintenant pour réussir. Si tous les Canadiens travaillent, apprennent et réussissent, c'est alors que le Canada pourra mieux reconstruire, et ces investissements historiques reflètent à quel point les jeunes sont essentiels pour l'avenir de notre pays. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough

Les faits en bref

Le 21 avril 2021, le gouvernement s'est engagé à verser 5,7 milliards de dollars de plus sur les cinq prochaines années dans le cadre du budget de 2021 afin d'aider les jeunes Canadiens à poursuivre et à terminer leurs études, à acquérir de nouvelles compétences et à bénéficier de possibilités d'emploi plus nombreuses. Cela vient s'ajouter aux 7,4 milliards de dollars déjà investis dans la jeunesse canadienne durant la pandémie. Globalement, la réponse du gouvernement du Canada à la pandémie représente l'un des ensembles de mesures de soutien les plus imposants offerts dans le monde.





à la pandémie représente l'un des ensembles de mesures de soutien les plus imposants offerts dans le monde. De plus, le budget de 2021 propose d'investir 4,1 milliards de dollars pour rendre les études postsecondaires plus abordables et pour fournir un soutien direct aux étudiants qui en ont le plus besoin. Il s'agit notamment de doubler les bourses d'études canadiennes pour deux années supplémentaires; de renoncer à l'intérêt sur les prêts d'études fédéraux et les prêts canadiens aux apprentis jusqu'au 31 mars 2023; de bonifier l'aide au remboursement afin que personne gagnant 40 000 $ par année ou moins n'ait besoin de faire des paiements sur ses prêts d'études fédéraux; et de prolonger les mesures de soutien aux personnes en situation de handicap pour les bénéficiaires d'aide financière aux étudiants dont l'invalidité est persistante ou prolongée, mais pas nécessairement permanente.

Produits connexes

Liens connexes

Document d'information

Les jeunes et les étudiants ont un rôle important à jouer pour appuyer la reprise économique et la croissance future du Canada. C'est pourquoi nous prenons des mesures énergiques pour nous assurer que les jeunes et les étudiants disposent des compétences et des possibilités dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs à long terme. Vous trouverez ci-dessous une description du soutien offert aux jeunes et aux étudiants par Emploi et Développement social Canada, un ministère du gouvernement du Canada.

Possibilités de perfectionnement des compétences pour les jeunes

Stratégie emploi et compétences jeunesse

La Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) est une initiative du gouvernement du Canada mise en oeuvre en collaboration avec 11 ministères et organismes fédéraux, y compris Emploi et Développement social Canada. Grâce à la SECJ, le gouvernement aide les jeunes, particulièrement ceux qui sont confrontés à des obstacles à l'emploi, à obtenir l'information et à acquérir les compétences, l'expérience de travail et les aptitudes nécessaires pour bien intégrer le marché du travail. La SECJ soutient les organismes qui offrent aux jeunes des placements et des services de perfectionnement professionnels, ainsi qu'un large éventail de mesures de soutien comme de l'encadrement, du soutien en matière de santé mentale, le prêt de vêtements pour les entrevues d'embauche, des services de garderie pour les parents et un accès Internet subventionné pour faciliter la recherche d'emploi.

Emplois d'été Canada

Emplois d'été Canada fait partie de la Stratégie emploi et compétences jeunesse, qui s'inscrit dans l'engagement du gouvernement du Canada à aider les jeunes - en particulier ceux qui font face à des obstacles à l'emploi - à acquérir les compétences, les aptitudes et l'expérience de travail dont ils ont besoin pour réussir leur transition vers le marché du travail. Le programme offre des subventions salariales aux organisations du secteur privé comptant jusqu'à 50 employés à temps plein, aux organismes sans but lucratif et aux employeurs du secteur public afin qu'ils créent des expériences de travail d'été de qualité pour les jeunes de 15 à 30 ans. Grâce à des placements professionnels de qualité, le programme donne aux jeunes l'occasion de perfectionner et d'améliorer leurs compétences. Il répond également aux priorités nationales et locales, et améliore l'accès au marché du travail pour les jeunes, y compris ceux qui font face à des obstacles.

Programme de stages pratiques pour étudiants

Le Programme de stages pratiques pour étudiants appuie les partenariats entre l'industrie et les établissements d'enseignement postsecondaire afin de créer des possibilités d'apprentissage intégré au travail de qualité pour les étudiants de niveau postsecondaire afin qu'ils puissent acquérir les compétences propices à l'employabilité requises pour obtenir un emploi valorisant après l'obtention de leur diplôme. Compte tenu du succès du programme et de la forte demande de possibilités de stages pratiques pour les étudiants, le gouvernement a élargi la portée du programme dans le budget de 2019, lui consacrant 631,2 millions de dollars sur cinq ans pour permettre de créer jusqu'à 20 000 stages pratiques pour étudiants par année d'ici 2023-2024.

Les sept organismes financés dans le cadre de l'annonce d'aujourd'hui offriront des stages d'apprentissage intégré au travail aux étudiants des domaines des arts, des sciences humaines et des sciences sociales.

Organisme : Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture

Titre du projet : Occasions de grandir : Apprentissage intégré au travail en agriculture

Description : Créer des stages professionnels dans le secteur de l'agriculture, ciblant les étudiants des programmes liés à l'agriculture et des disciplines non liées à l'agriculture, en mettant l'accent sur les groupes sous-représentés.

Région : Ensemble des provinces et des territoires du Canada

Montant du financement : 675 918 $

Nombre cible de stages : 125

Organisme : Conseil canadien des ressources humaines en tourisme

Titre du projet : Lancer de futures carrières dans l'économie du tourisme

Description : Créer des stages professionnels comportant des expériences d'apprentissage formelles et appliquées pour les étudiants qui souhaitent faire carrière dans l'économie touristique.

Région : Ensemble des provinces et des territoires du Canada

Montant du financement : 1 721 002 $

Nombre cible de stages : 350

Organisme : Conseil des ressources humaines du secteur culturel

Titre du projet : Programme de stages pratiques pour étudiants

Description : Offrir des stages en milieu de travail aux étudiants dans le secteur des arts et de la culture en mettant l'accent sur les compétences pertinentes requises dans le secteur, y compris la technologie et les affaires.

Région : Ensemble des provinces et des territoires du Canada

Montant du financement : 750 000 $

Nombre cible de stages : 160

Organisme : Fédération des chambres de commerce du Québec

Titre du projet : Accompagnement aux entreprises pour favoriser l'accueil de stagiaires

Description : Créer des possibilités d'apprentissage intégré au travail entre les différents acteurs de l'écosystème du développement de la main-d'oeuvre au Québec.

Région : Ensemble des provinces et des territoires du Canada

Montant du financement : 7 487 170 $

Nombre cible de stages : 4 300

Organisme : Compétences Transformation Alimentaire Canada

Titre du projet : Apprentissage intégré au travail dans l'industrie de la transformation des aliments et des boissons

Description : Offrir des stages professionnels dans le secteur de la fabrication d'aliments et de boissons, ciblant 75 % d'étudiants sous-représentés.

Région : Ensemble des provinces et des territoires du Canada

Montant du financement : 2 106 003 $

Nombre cible de stages : 425

Organisme : Ressources humaines Camionnage Canada

Titre du projet : Stages pratiques pour étudiants dans le secteur du transport par camion et de la logistique

Description : Offrir des stages pratiques pour étudiants dans le secteur du transport par camion et de la logistique.

Région : Ensemble des provinces et des territoires du Canada

Montant du financement : 1 553 029 $

Nombre cible de stages : 300

Organisme : Association canadienne des producteurs médiatiques

Titre du projet : Programme de mentorat sur la production de contenu pour l'écran

Description : Mettre sur pied un programme de mentorat qui offre de la formation en cours d'emploi et du mentorat aux étudiants de l'industrie de la production sur écran.

Région : Ensemble des provinces et des territoires du Canada

Montant du financement : 148 200 $

Nombre cible de stages : 29

Service de soutien à la formation d'apprenti

Pour aider les petits et moyens employeurs à créer davantage d'emplois, le budget de 2021 prévoyait 470 millions de dollars sur trois ans pour le nouveau Service de soutien à la formation d'apprenti. Cette initiative aidera 55 000 apprentis de première année dans les métiers désignés Sceau rouge à bénéficier des possibilités offertes par les petits et moyens employeurs. D'autres mesures de soutien seront offertes aux employeurs qui embauchent des personnes appartenant à des groupes sous-représentés, y compris les femmes, les Canadiens racisés et les personnes handicapées, afin de favoriser une main-d'oeuvre plus inclusive dans les métiers spécialisés.

Compétences pour réussir

Afin de doter les Canadiens des compétences dont ils ont besoin pour obtenir et conserver de bons emplois sur notre marché du travail en évolution, le budget de 2021 a affecté 298 millions de dollars sur trois ans au nouveau programme Compétences pour la réussite. Le programme financera des organisations pour qu'elles conçoivent et offrent de la formation afin d'aider tous les Canadiens à améliorer leurs compétences de base, comme la numératie, et les compétences générales, comme la collaboration. Grâce au programme, environ 90 000 Canadiens seront en mesure d'améliorer leurs compétences fondamentales et transférables pour mieux se préparer à un emploi, obtenir et conserver un emploi, et s'adapter et réussir au travail.

