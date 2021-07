Plantation dès l'automne dans le parc national de la Mauricie dans le cadre de l'engagement du Canada à planter deux milliards d'arbres





Prendre soin des forêts et des aires protégées du Canada joue un rôle crucial dans la lutte contre les changements climatiques.

SAINT-MATHIEU-DU-PARC, QC, le 15 juill. 2021 /CNW/ - Pour assainir l'air, lutter contre les changements climatiques, rendre nos communautés plus résilientes et protéger la biodiversité, Parcs Canada se mobilise pour planter 150?000 arbres en 2021 dans 18 parcs nationaux d'un océan à l'autre.

Aujourd'hui, François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie ainsi que Geneviève Caron, directrice de l'unité de gestion de la Mauricie et de l'Ouest du Québec à Parcs Canada, ont annoncé que près d'un millier d'arbres seront plantés dans le parc national de la Mauricie et dans certains lieux historiques nationaux de l'ouest du Québec cette année. Cette plantation permettra notamment de restaurer le pin blanc et d'améliorer les aires diurnes pour le bénéfice des visiteurs.

Ces arbres seront plantés dans le cadre de l'engagement du gouvernement du Canada de planter deux milliards d'arbres, qui devrait réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 12 mégatonnes par an d'ici 2050, ainsi que créer jusqu'à 4?300 emplois.

« Les solutions naturelles en réponse aux changements climatiques, telles que la plantation d'arbres, sont essentielles à la création de bons emplois verts et jouent un rôle significatif pour atteindre la carboneutralité. Ce projet nous permettra d'avoir un impact positif sur les changements climatiques tout en protégeant les milieux naturels, dont ce magnifique joyau qu'est le parc national de la Mauricie. » - L'honorable François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

