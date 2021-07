Digital Intelligence Benchmark Report (rapport sur l'indice de référence) de 2021 : malgré la baisse de la criminalité attribuable au confinement, les enquêtes sont encore ralenties par la preuve numérique





PETAH TIKVA, Israël, le 15 juill. 2021 /CNW/ - Cellebrite, le leader mondial des solutions de renseignement numérique pour les secteurs public et privé, a publié aujourd'hui l'édition 2021 de son rapport annuel intitulé « Digital Intelligence Benchmark Report », une analyse des réponses de 2 000 gestionnaires d'agences, enquêteurs, analystes et examinateurs judiciaires travaillant au sein d'organismes d'application de la loi provenant de 117 pays.

L'étude sur le renseignement numérique, qui rend les données numériques accessibles et exploitables dans le cadre d'enquêtes légalement autorisées, révèle que malgré le recul de certains types de crimes dans les plus grandes économies du monde, en raison du confinement lié à la COVID-19, les organismes d'application de la loi ont encore du mal à suivre le rythme, et à traiter et à analyser les preuves numériques rapidement et efficacement.

Près de la moitié de la population mondiale, soit 3,9 milliards de personnes, était soumise à une forme ou une autre de confinement au cours de la première semaine d'avril 2020. Selon un rapport des Nations Unies fondé sur les données de 30 pays révèle que les signalements de vols qualifiés, de vols et de cambriolages ont diminué de façon significative en raison de la pandémie. La plupart des pays ont enregistré une baisse de ce type de signalements de plus de 50 %, et des baisses encore plus importantes ont été observées aux endroits où les mesures de confinement étaient plus strictes. Dans certains pays, les homicides ont également diminué en moyenne de 25 % en mars et en avril 2020, soit immédiatement après le début de la pandémie. Cependant, selon un rapport de CNN publié en 2020 , les grandes villes États-Unis ont connu une hausse importante des crimes violents (33 %) en 2020. Et cette hausse se poursuit en 2021.

Malgré cette baisse temporaire de certains crimes, le rapport Digital Intelligence Benchmark Report révèle que le nombre d'heures supplémentaires travaillées par les examinateurs en 2020 n'a diminué que de 3 % par rapport aux niveaux de 2019. Par ailleurs, les enquêteurs passent en moyenne 48 heures par semaine à examiner des photos, des vidéos enregistrées et des messages textes provenant d'appareils, ainsi que des vidéos de systèmes de télévision en circuit fermé et vidéos de sécurité, et à rédiger des rapports. De plus, les enquêteurs ont signalé un délai moyen de 5 à 7 jours pour recevoir les données et un rapport initial des examinateurs du laboratoire.

Les conséquences du fait de ne pas accélérer le processus d'enquête numérique pour résoudre les crimes et sauver des vies sont importantes, car selon l'étude, la preuve numérique joue un rôle dans près du deux tiers (63 %) des enquêtes. Parmi ces enquêtes, les téléphones intelligents étaient une source de données probantes dans 96 % des cas, suivis des ordinateurs Windows (52 %), des téléphones mobiles simples (45 %), des tablettes (39 %) et même des technologies émergentes comme les accessoires intelligents (8 %) et les cryptomonnaies (8 %).

Voici la déclaration de Mark Gambill, vice-président directeur de Cellebrite : « Nous avons constaté qu'il n'y avait pas d'amélioration par rapport à de nombreux IRC suivis par notre industrie, malgré les baisses de la criminalité que nous avons observées tout au long de 2020. Les difficultés auxquelles sont confrontés les organismes d'application de la loi au moment d'accéder légalement à des appareils verrouillés continuent de ralentir les enquêtes. De plus, nous n'avons pas été surpris du tout de constater l'importance des preuves numériques pour résoudre les crimes qui sont mises en évidence dans les données du rapport, ainsi que les nouvelles technologies comme les cryptomonnaies et les accessoires intelligents qui jouent un rôle dans l'avancement des enquêtes. Les gestionnaires, les enquêteurs, les analystes et les examinateurs judiciaires des organismes d'application de la loi n'ont pas eu de répit l'an dernier, et la situation est sur le point de s'aggraver à mesure que les taux de criminalité, en particulier les crimes violents, augmentent rapidement dans les grandes régions métropolitaines du monde. »

Le rapport révèle également que les gestionnaires des organismes d'application de la loi reconnaissent qu'il y a encore d'importantes lacunes dans l'écosystème des enquêtes. 55 % d'entre eux ont dit avoir une mauvaise stratégie de transformation numérique ou n'en avoir aucune, et qu'il est probable qu'ils accordent la priorité à la transformation numérique.

Le rapport met en lumière cinq grands domaines de développement qui empêchent les organismes d'application de la loi de tirer pleinement parti de leurs preuves numériques dans le cadre de leurs enquêtes :

Pénuries de personnel : Malgré les difficultés liées au recrutement et au maintien en poste de talents auxquelles sont confrontés les organismes d'application de la loi, le rapport Digital Intelligence Benchmark Report de 2021 a révélé que seulement 7 % de ceux-ci ont embauché ou prévoient embaucher d'autres examinateurs pour aider à traiter les preuves numériques. Cette pénurie de ressources impose un fardeau supplémentaire aux organismes d'application de la loi qui ont atteint ou dépassent leur capacité d'enquête actuelle.

Manque de compétences : La plupart des organismes d'application de la loi n'ont toujours pas suffisamment d'expertise en TI pour mettre en oeuvre et exploiter les nouvelles technologies numériques afin d'accélérer le déroulement des enquêtes sur la collecte, l'analyse, la gestion et le stockage des preuves numériques. Les enquêteurs n'ont pas non plus la formation supplémentaire nécessaire pour utiliser efficacement des outils comme l'analytique.

Outils et technologies : 97 % des enquêteurs ont l'impression que des preuves clés sont manquantes ou perdues lors de l'examen des données numériques, et 47 % des examinateurs ont l'impression d'omettre des quantités importantes de données provenant de l'examen des appareils. Ceux-ci conviennent qu'avec tout le temps et l'énergie consacrés à l'examen des données numériques, des outils plus efficaces sont nécessaires pour accélérer les délais avant d'accéder aux preuves.

Cloisonnements entre les organismes et au sein de ceux-ci : Les données probantes numériques provenant de multiples appareils doivent souvent être comparées, mises en contraste et examinées en même temps que d'autres sources de données comme le nuage, les EDA, les données du SGD et les bases de données policières internes. Cependant, en raison du cloisonnement entre les différents services et les systèmes de TI, et du stockage des données probantes sur des supports amovibles plutôt qu'un système centralisé de gestion des données probantes, il faut plus de temps que prévu pour dégager des idées et des pistes. Le rapport indique qu'un gestionnaire d'organisme d'application de la loi sur trois n'est pas satisfait des capacités de collaboration au sein de son organisme et avec ses partenaires.

Stratégie et prévoyance en matière de renseignement numérique : 55 % d'entre eux ont dit avoir une mauvaise stratégie de transformation numérique ou n'en avoir aucune et sont susceptibles d'accorder la priorité à la transformation numérique. Étonnamment, un tiers (34 %) des gestionnaires d'organismes ont déclaré être insatisfaits de la stratégie de leur organisme en matière de collecte, de conservation, de gestion et de protection des preuves numériques, et 35 % d'entre eux ont indiqué être insatisfaits de la stratégie de leur organisme en matière de traitement et d'analyse des preuves numériques.

Le rapport Digital Intelligence Benchmark Report présente également une série de recommandations sur la façon dont les organismes peuvent reprendre leur place de chef de file :

Évaluez les lacunes et décrivez une solide stratégie de renseignement numérique pour faire en sorte de tracer votre voie vers la transformation des services policiers numériques. Vous devrez sûrement corriger le tir en cours de route, mais il est primordial d'établir l'orientation.

Recrutez des talents axés sur la technologie qui font partie intégrante de l'avenir des services de police en modifiant les approches traditionnelles d'embauche et en créant des cheminements de carrière qui sont attrayants pour les travailleurs spécialisés en technologie.

Investissez dans de nouvelles technologies et formations qui permettent aux enquêteurs de recueillir et d'examiner efficacement des éléments de preuve provenant de tout appareil ou source et d'accélérer l'analyse de ces éléments de preuve pour résoudre les crimes plus rapidement.

Éliminez le cloisonnement d'information au sein de votre organisme et entre les organismes, en créant une culture de collaboration grâce à un flux de travail d'enquête de premier ordre pour l'ère numérique : opérations, systèmes, personnel et processus.

