Le ministre Vandal annonce des nominations au Conseil consultatif de Nutrition Nord Canada





OTTAWA, ON, le 15 juill. 2021 /CNW/ - Tous méritent d'avoir accès à des aliments sains, abordables, nutritifs et de grande qualité, peu importe où ils vivent. Nutrition Nord Canada travaille continuellement en collaboration avec les partenaires autochtones, des provinces, des territoires et des programmes pour lutter contre l'insécurité alimentaire et assurer l'accès aux articles essentiels dans les communautés nordiques et isolées. Nutrition Nord Canada s'appuie sur le travail du Conseil consultatif de Nutrition Nord Canada, de son groupe de travail autochtone et du groupe de travail Inuits-Couronne sur la sécurité alimentaire.

Aujourd'hui, le ministre des Affaires du Nord, l'honorable Daniel Vandal, a annoncé la nomination de Brenda Jancke, Beth Kotierk, Janice Grey-Scott et Dre Sarah Jane Cook au Conseil consultatif de Nutrition Nord Canada.

Le Conseil consultatif de Nutrition Nord Canada fait partie intégrante de la conception du programme et donne aux résidents des communautés isolées du Nord un moyen direct de s'exprimer sur le programme. Le Conseil travaille en étroite collaboration avec les membres des communautés et les utilisateurs du programme pour veiller à ce que leurs points de vue soient entendus et pris en compte. La nomination d'autres membres du Conseil consultatif provenant de la vaste région visée par Nutrition Nord Canada renforcera et amplifiera l'expertise locale dans le programme.

Citations

«?En adoptant une approche pangouvernementale, le gouvernement du Canada améliore la sécurité alimentaire dans le Nord en collaborant avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones. Grâce à son travail acharné et à l'appui solide de ses partenaires, le programme continue de s'améliorer grâce à des solutions pour les populations nordiques élaborées par les populations nordiques. Ces nouveaux membres du Conseil consultatif de Nutrition Nord Canada joueront un rôle important en veillant à ce que les communautés du Nord continuent d'avoir accès à des aliments sains, abordables et nutritifs et à d'autres articles essentiels.?»

L'honorable Daniel Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

Faits en bref

Nutrition Nord Canada est un programme du gouvernement du Canada qui vise à rendre les aliments nutritifs et certains articles essentiels plus abordables et accessibles aux résidents des communautés isolées du Nord.





est un programme du gouvernement du Canada qui vise à rendre les aliments nutritifs et certains articles essentiels plus abordables et accessibles aux résidents des communautés isolées du Nord. Les nominations au Conseil consultatif de Nutrition Nord Canada sont faites par le ministre des Affaires du Nord et sont assujetties au processus de sélection ouvert et transparent du gouvernement du Canada.





Le conseil consultatif de Nutrition Nord est composé d'un maximum de sept membres, dont un président et un vice-président.





Les membres du Conseil communiquent leurs avis au ministre des Affaires du Nord afin d'aider à guider et à orienter les activités du programme et de veiller à ce que les résidents du Nord en profitent pleinement.





Les membres du Conseil siègent à titre personnel; il s'agit de bénévoles qui ne représentent ni une organisation ni une région en particulier, et ils ne défendent aucune cause précise. Les membres sont nommés pour un mandat de trois ans.





Le programme travaille directement avec des partenaires autochtones et nordiques pour répondre à leurs besoins en matière de sécurité alimentaire. Nutrition Nord Canada appuie les communautés admissibles du Nord de trois façons :





appuie les communautés admissibles du trois façons : Contribution au commerce de détail de Nutrition Nord Canada : subventionne une liste d'aliments périssables et de produits essentiels transportés par voie aérienne, ainsi que des aliments non périssables et des produits essentiels apportés par transport maritime saisonnier ou route d'hiver, ou au moyen de barges;







Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs : augmente l'accès des habitants du Nord aux aliments traditionnels en appuyant la chasse, la récolte et le partage des aliments;







Programme d'éducation nutritionnelle : offre des activités communautaires d'éducation en nutrition et s'appuie sur les activités existantes pour accroître l'accès à des aliments sains (sous la direction de Services aux Autochtones Canada et de l'Agence de la santé publique du Canada).





Le budget de 2021 propose de fournir 163,4 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, pour élargir le programme Nutrition Nord Canada et permettre au ministre des Affaires du Nord de travailler directement avec des partenaires autochtones, notamment dans l'Inuit Nunangat, pour lutter contre l'insécurité alimentaire.

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur le Nord :

Twitter : GouvCan_Nord

Facebook : GouvCan - Nord

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, allez à www.cirnac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Communiqué envoyé le 15 juillet 2021 à 12:00 et diffusé par :