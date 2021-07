Kia lance la Stinger Scorpion édition limitée





La Stinger Scorpion arrivera au Canada cet automne



Un nouveau look avec des garnitures sombres

Seulement 120 modèles en production

Possibilité de la réserver dès maintenant au prix de 54 695 $ (PDSF)

TORONTO, 15 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plus tôt cette année, Kia Canada avait annoncé des améliorations à la Stinger avec de nouvelles caractéristiques venant enrichir le confort et la performance. Aujourd'hui, avec l'édition limitée Scorpion 2022, la Stinger épate encore plus. Ce groupe esthétique d'une remarquable beauté vient sublimer la version entièrement équipée GT Élite. Elle comprend un moteur V6 à double turbocompresseur de 3,3 L produisant 368 ch, une traction intégrale et des caractéristiques de sécurité et de commodité à la fine pointe. Seules 120 unités de ce modèle exclusif seront construites pour le Canada. Dotées d'un intérieur en cuir Nappa noir, elles seront offertes en trois couleurs extérieures attrayantes : Blanc neige nacré, Noir aurore et Gris fantôme.

« Dès son lancement, la Kia Stinger a placé la barre très haute dans la catégorie des berlines de performance, » a déclaré M. Elias El-Achhab, vice-président et directeur de l'exploitation chez Kia Canada. « Son design est époustouflant et elle offre une multitude de caractéristiques haut de gamme. Ce véhicule vedette suscite de l'engouement envers Kia et contribue à l'évolution de notre marque. Nous sommes ravis de présenter ce modèle exclusif qui nous permettra de continuer à changer les règles du jeu ».

La Kia Stinger Scorpion entièrement équipée ajoute les caractéristiques suivantes à la version GT Élite :

Jantes noires distinctives de 19 pouces

Aileron arrière

Garnitures de rétroviseurs extérieurs noires

Garnitures d'ailes noires

Embouts d'échappement foncés

Garnitures exclusives à motifs fibre de carbone dans l'habitacle

Il est possible de réserver la Kia Stinger Scorpion dès maintenant au prix de

54 695 $ (PDSF). La livraison est prévue à l'automne.

Pour obtenir davantage de renseignements sur cette édition limitée, visitez www.kia.ca/lastingerscorpion.

