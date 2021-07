Olivier Lemire nommé président de Keurig Dr Pepper Canada





MONTRÉAL, le 15 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Keurig Dr Pepper Canada a annoncé aujourd'hui la nomination d'Olivier Lemire en tant que nouveau président de l'entreprise à compter du 1er octobre 2021. Il relèvera directement d'Ozan Dokmecioglu, chef de la direction, finances et président à international du groupe KDP. Olivier occupe actuellement le poste de vice-président de la stratégie commerciale et des marques partenaires, et succèdera à Stéphane Glorieux qui se prépare à quitter l'entreprise pour relever de nouveaux défis après neuf années passées au sein du groupe.

Olivier Lemire s'est joint à Keurig Dr Pepper Canada en 2011 en tant que directeur des ventes et a occupé plusieurs autres postes de gestion au sein de l'entreprise, notamment en ressources humaines et au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Avant son arrivée chez KDP, Olivier a connu une carrière diversifiée dans l'industrie canadienne du commerce de détail, dont six ans chez Procter & Gamble et trois ans chez Nike, où il a acquis une vaste expérience des opérations commerciales et des ventes.

Il prend la relève de Stéphane Glorieux, qui est reconnu au sein du groupe pour avoir orchestré avec succès l'intégration de Keurig Canada et de Canada Dry Mott's. Il a également été au coeur d'une série de projets qui ont contribué à la croissance de l'entreprise au Canada par le biais de l'innovation et de nouveaux partenariats stratégiques en matière de développement durable.

« Depuis qu'il a rejoint la compagnie, Olivier a démontré de solides compétences en matière de gestion, notamment par l'obtention de résultats constants, en solidifiant d'importants partenariats à long terme et en attirant des talents de haut niveau dans l'organisation, a déclaré M. Dokmecioglu. Son expérience diversifiée, ainsi que sa gestion d'initiatives de croissance réussies au sein de notre entreprise, le rendent particulièrement qualifié pour diriger notre unité commerciale canadienne. Au nom de l'équipe de la haute direction de KDP et de tous les employés, je tiens également à remercier Stéphane pour ses années de service et ses contributions inestimables au succès de notre entreprise. »

À propos de Keurig Dr Pepper Canada

Keurig Dr Pepper Canada est la dénomination commerciale regroupant Keurig Canada Inc. et Canada Dry Mott's Inc. D'un océan à l'autre, l'entreprise propose une large gamme de boissons chaudes et froides pour satisfaire chaque besoin, partout où les gens magasinent et consomment. Keurig Dr Pepper Canada offre une grande variété de boissons chaudes et froides, commercialisées sous plus de 60 marques phares, telles que Canada Dry®, Mott's Clamato®, Van Houtte® et Timothy's®, de même que les cafetières une tasse à la fois de Keurig®.

Les principaux lieux d'activités canadiens de l'entreprise et l'équipe de direction sont situés à Montréal, au Québec et à Mississauga, en Ontario. Les usines de fabrication de boissons chaudes sont également situées à Montréal, au Québec, de même que les Services de Café Van Houtte Inc., filiale de Keurig Canada Inc. qui offre des solutions de services de boissons novateurs pour les clients hors domicile depuis des succursales situées dans 30 villes au Canada. Pour en savoir plus sur notre entreprise, visitez le site : keurigdrpepper.ca .

