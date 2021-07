Représentations du Québec à l'international : une année record!





QUÉBEC, le 15 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides, Nadine Girault, tient à souligner l'année record en matière de promotion des intérêts du Québec à l'étranger, malgré le contexte de la pandémie. En effet, pour la période 2020-2021, plus de 3 800 actions de réseautage stratégique, de promotion des secteurs économiques québécois et de présence dans les grands forums internationaux ont été réalisées par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) et son réseau de 33 représentations à l'étranger.

Il s'agit d'une augmentation de près de 40 % depuis deux ans des actions. Près de la moitié des actions concernent la diplomatie économique au service des projets et des intérêts des entreprises, des artistes et des institutions d'ici.

Ces actions en diplomatie économique ont été couronnées de succès puisque 666,1 M$ de ventes fermes ont été générées par les entreprises québécoises accompagnées par les représentations. Ces résultats confirment la réussite du virage économique entrepris depuis le lancement de la Vision internationale du Québec en novembre 2019. La diplomatie d'influence a également été renforcée afin de préserver et d'élargir nos accès privilégiés aux décideurs et aux donneurs d'ordres partout dans le monde.

Même dans ces moments d'incertitude mondiale, le MRIF a mené dans la dernière année une action économique à l'international à la fois ambitieuse et pragmatique, en tenant compte des intérêts du Québec. La ministre Girault rappelle le développement d'outils que le Québec s'est donnés pour renforcer sa force de frappe sur les marchés étrangers avec, notamment, le Plan d'action pour la relance des exportations. Ce plan constitue une priorité dans le contexte d'une reprise des activités post-COVID-19, ainsi que la stratégie de marque pour le Québec à l'international et au Canada qui permettront de paver la voie à la relance économique de l'État québécois.

« Nous pouvons être très fiers de ce bel accomplissement, qui est le fruit du travail mené par nos équipes sur le terrain. En effet, il faut rappeler que ces actions de diplomatie économique et d'influence sont essentielles au développement de liens d'affaires, linguistiques et culturels qui rapportent beaucoup au Québec, à tous points de vue. Plus que jamais, nous voyons les effets bénéfiques de la proactivité québécoise sur la scène internationale, qui a été propulsée par le virage économique que notre gouvernement a effectué depuis deux ans. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

Le Québec a investi 23 M$ pour l'action du Québec aux États-Unis, dont 2 M$ additionnels pour le renforcement de notre diplomatie économique et d'influence.

Des actions de diplomatie d'influence aux États-Unis dans le dossier de l'aluminium ont été mises de l'avant. Plus de 185 représentations ont été menées à l'été 2020 par le réseau du Québec aux États-Unis, le MRIF et le ministère de l'Économie et de l'Innovation, pour ainsi convaincre les autorités américaines de lever les tarifs sur les exportations canadiennes d'aluminium à destination des États-Unis.

La promotion de l'offre éducative québécoise s'est accrue en Amérique latine, en février et mars 2021, grâce au travail conjoint du MRIF et des ministères de l'Enseignement supérieur, de l'Éducation ainsi que du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Cinq foires virtuelles de recrutement et cinq webinaires de promotion visant le public latino-américain ont été effectués. Les webinaires ont été visionnés plus de 12 000 fois et 3 600 visiteurs se sont présentés aux kiosques Québec.

En novembre 2020, lors des Journées Québec-Tunisie, le Bureau du Québec à Rabat a tenu une foire majeure de recrutement de travailleurs à Tunis , résultat d'une concertation étroite avec les autorités tunisiennes et les parties prenantes québécoises. Cette mission de recrutement a été la première à être organisée par le gouvernement du Québec en mode hybride, avec les employeurs à distance et les candidats tunisiens en présentiel. En tout, ce sont 17 entreprises québécoises participantes, 23 191 candidatures reçues, 3 156 candidats sélectionnés et 569 entrevues effectuées.

a tenu une foire majeure de recrutement de travailleurs à , résultat d'une concertation étroite avec les autorités tunisiennes et les parties prenantes québécoises. Cette mission de recrutement a été la première à être organisée par le gouvernement du Québec en mode hybride, avec les employeurs à distance et les candidats tunisiens en présentiel. En tout, ce sont 17 entreprises québécoises participantes, 23 191 candidatures reçues, 3 156 candidats sélectionnés et 569 entrevues effectuées. Un appui majeur et des démarches soutenues de la Délégation générale du Québec à Munich ont mené à un contrat d'une valeur de 250 millions d'euros (près de 374 M$ CA) pour l'entreprise CGI auprès du ministère de la Justice de l'État de Bavière. Dans le cadre de ce contrat de six ans, CGI développera l'infrastructure et les services informatiques du ministère sur 220 sites en Bavière.

ont mené à un contrat d'une valeur de 250 millions d'euros (près de 374 M$ CA) pour l'entreprise CGI auprès du ministère de la l'État de Bavière. Dans le cadre de ce contrat de six ans, CGI développera l'infrastructure et les services informatiques du ministère sur 220 sites en Bavière. Un appui stratégique des bureaux du Québec en Chine auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux a permis l'importation d'équipements de protection individuelle (EPI). Dès le début de la crise sanitaire, les représentations ont facilité les liens avec les fabricants et les intermédiaires chinois. Ils ont contribué à faciliter la logistique à travers l'immense volume de cargaisons dans les ports et les aéroports en Chine qui étaient destinées à des pays partout sur la planète.

