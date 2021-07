Toppan Merrill nomme une nouvelle présidente





Toppan Merrill, filiale de Toppan Leefung Pte. Ltd et affiliée de Toppan Inc., premier groupe d'imprimerie au monde, a annoncé la nomination de JoAnn Kern en qualité de présidente de la Société.

Jeffrey Riback, qui assurait la présidence depuis 2012, prend sa retraite mais conserve son siège au conseil d'administration de Toppan Merrill. ?

«JoAnn Kern est une cheffe d'entreprise énergique et de classe mondiale. Elle possède l'expertise et la passion nécessaires pour mener à bien la mission de Toppan Merrill, " Expand Possible" (Repousser les limites du possible), en proposant à nos clients des technologies optimisées par des experts», a déclaré Jeffrey Riback.

JoAnn Kern pense qu'une opportunité extraordinaire s'offre à elle de poursuivre l'élan qui porte Toppan Merrill et ses 50 ans de réussite en fournissant des solutions technologiques de pointe pour communiquer des contenus essentiels de manière plus efficace et plus précise.

«Pour Toppan Merrill, le plus important est de s'efforcer d'aller au-delà des attentes de nos clients et de les aider à atteindre leurs objectifs. Je serai animée par la vision de consolider une marque mondiale en proposant des innovations technologiques avant-gardistes combinées à une expertise reconnue du secteur», a déclaré JoAnn Kern.

JoAnn Kern, dont la nomination au poste de présidente prend effet immédiatement, a fait ses débuts chez Toppan Merrill il y a plus de 20 ans et assumait jusqu'à récemment les fonctions de directrice financière. Toppan Merrill envisage de recruter un nouveau directeur financier pour la remplacer.

À propos de Toppan Merrill

Toppan Merrill, un leader des solutions d'impression et de communication financières, fait partie de Toppan Inc., un important groupe mondial diversifié dans les solutions d'impression, de communication, de sécurité et d'emballage, les matériaux de décoration, l'électronique et la transformation numérique basé à Tokyo et dont les ventes annuelles s'élèvent à environ 14 milliards USD. Entreprise pionnière, Toppan Merrill est depuis cinquante ans le partenaire de confiance des communautés financière et juridique et des entreprises, auxquelles elle fournit des solutions sécurisées et innovantes pour leurs besoins complexes en matière de contenu et de communication. Grâce à des partenariats proactifs, à son expertise incomparable, à un service au client inégalé et en innovant continuellement, Toppan Merrill satisfait impeccablement toutes les exigences en matière de contenus liés aux marchés de capitaux, aux rapports financiers et aux déclarations réglementaires et offre des solutions de marketing et de communication pour les secteurs réglementés et non réglementés.

Grâce à son expertise mondiale des principaux marchés de capitaux, Toppan Merrill assure un service incomparable partout dans le monde.

Pour plus d'informations, visiter le site www.toppanmerrill.com.

