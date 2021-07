Expedia révèle que les recherches de voyage augmentent à l'approche des vacances de la construction





MONTRÉAL, 15 juillet 2021 /CNW/ - Beaucoup de choses ont changé depuis un an et demi et les voyages ne font pas exception à la règle. Cependant, comme les développements à travers le pays continuent d'évoluer dans une direction positive, il y a beaucoup d'espoir et d'optimisme pour l'avenir. Les dernières données d'Expedia.ca portent sur les tendances émergentes en matière de destinations, alors que les Québécois s'aventurent à nouveau à voyager cet été, en commençant par la période des vacances de la construction. Après l'annonce initiale du gouvernement canadien concernant l'assouplissement des restrictions de voyage pour les Canadiens entièrement vaccinés au cours des mois à venir, Expedia.ca a constaté une augmentation de près de 80 % des recherches internationales d'hôtels sur Expedia.ca, d'une semaine à l'autre, ce qui montre qu'il existe une forte demande refoulée pour les voyages et un enthousiasme pour l'avenir.

Avec l'augmentation des vaccins, la diminution des cas et l'assouplissement des restrictions, les perspectives de voyage s'annoncent positives pour les Québécois. « Il faudra un certain temps aux voyageurs pour se réhabituer à explorer, mais un premier coup d'oeil montre des signes positifs de reprise à venir, » dit Mary Zajac, responsable des relations publiques chez Expedia Canada. « Nous savons que de nombreux Québécois rêvent de dépaysement et apprécient les liens qui se créent lors des voyages, ce qui nous a manqué au cours de la dernière année et demie. Nos résultats démontrent que les voyageurs sont impatients de vivre cette aventure dans les prochains mois, avec des destinations comme Gaspé, Jasper, Cancun et Santorini - tous des lieux recherchés. Ainsi, qu'il s'agisse d'une escapade dans la province ou d'une plage chaude et ensoleillée dans quelques mois, Expedia sera présent pour soutenir les voyageurs à chaque étape. »

Les destinations estivales les plus en demande

Les Québécois cherchent à sortir de la maison et à changer d'air cet été. Les données de recherches sur Expedia.ca indiquent que les destinations domestiques sont plus populaires pour les voyages à court terme, mais les voyageurs s'intéressent aussi aux destinations internationales alors que les restrictions de voyage s'assouplissent.

Tant au Québec que dans le reste du Canada, les destinations les plus proches de la nature, où les Québécois peuvent se disperser, semblent être plus prisées pour l'été, La Malbaie, Gaspé, Banff, Tofino, Tobermory et Mont-Tremblant étant en tête de liste. Il s'agit d'une tendance similaire à celle de l'été dernier, qui devrait se poursuivre au cours des prochains mois. Selon les recherches d'hôtels, voici les principales destinations québécoises les plus populaires auprès des Canadiens cet été (7 juillet 2021 - 30 septembre 2021)[1][2] :

Province de Québec La ville de Québec Mont-Tremblant La Malbaie Tadoussac Montréal Gaspé Percé Baie-St-Paul Saint-Sauveur Rimouski Matane Bromont

Quant aux destinations internationales, les résultats[3] démontrent que les voyageurs ont envie de soleil, de plages et de loisirs urbains. Les principaux lieux de voyage cet été et pour le reste de l'année 2021 sont les États-Unis avec des villes actives comme Las Vegas et New York, le Mexique avec Cancun et Playa del Carmen et la Grèce avec l'île de Santorini. Plusieurs d'entre eux sont des favoris éprouvés pour les Québécois, car historiquement, pendant la période pré-pandémique, la première place pour les voyages internationaux était souvent détenue par Vegas.

D'après les recherches d'hôtels, voici les principales destinations pour lesquelles les Canadiens manifestent de l'intérêt pour les voyages d'été (du 7 juillet 2021 au 30 septembre 2021):

Au pays À l'international Banff, AB Kelowna, CB Vancouver, CB Jasper, AB Osoyoos, CB Tobermory, ON Tofino, CB Niagara Falls, ON Quebec City, QC Mont-Tremblant, QC Las Vegas Cancun Playa del Carmen Honolulu New York Miami Punta Cana Maui Santorini Los Angeles

L'avenir des voyages

En pensant aux voyages du reste de l'été et de la fin de l'année, selon le rapport sur les compagnons de voyage d'Expedia[4], près de 60 % des répondants conviennent qu'il est important de retrouver en un seul endroit toutes les procédures, tests, restrictions, etc. liés au COVID-19. Lorsqu'il s'agit de la planification, les Québécois soulignent l'importance d'obtenir de l'aide pour comprendre les restrictions et les directives en matière de voyage (42 %) ; d'avoir accès à des renseignements indiquant si une destination exige des vaccins ou des tests (53 %) ; de pouvoir vérifier facilement les politiques de réservation (35 %) ; et, plus particulièrement maintenant que jamais, les Québécois disent qu'ils cherchent de l'inspiration pour savoir où aller lorsque que cela sera sécuritaire (24 %).

Expedia souhaite que les voyageurs disposent de tous les outils dont ils ont besoin pour planifier leurs voyages avec confiance et enthousiasme, au moment où ils seront prêts à s'évader à nouveau. Les voyageurs peuvent filtrer les résultats de recherche pour « annulation gratuite » ou « réserver maintenant, payer plus tard » et sélectionner un type de chambre remboursable. En utilisant le Conseiller de voyage Expedia , les voyageurs peuvent saisir leurs origine et destination pour voir quels sont les conseils de voyage ou les restrictions de COVID-19 en vigueur.

