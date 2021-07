CutPRO lance une boutique en ligne, facilitant l'accès aux vêtements résistants aux coupures certifiés CE





WETHERBY , Angleterre, 15 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Afin d'améliorer l'accès à des EPI de haute qualité résistants aux coupures, CutPRO, membre inscrit au registre des fournisseurs de sécurité de la British Safety Industry Federation (BSIF), a lancé une boutique en ligne. Spécialisée dans les vêtements résistants aux coupures, l'entreprise travaille avec la BSIF pour prouver que « tout le monde peut vendre la sécurité, mais vous ne devriez pas acheter la sécurité auprès de n'importe qui » - BSIF.

Il s'agit d'une réponse à la vague mondiale d'EPI non conformes sur les places de marché en ligne, qui offrent des prix plus bas sur des vêtements non réglementés et des documents et certificats CE contrefaits.

Kayleigh Davis, responsable des ventes chez CutPRO, déclare : « Aussi attrayant que soit le prix inférieur, il est fort probable que les articles contrefaits puissent mettre votre santé, et dans certains cas votre vie, en danger. »

En tant que membre du BSIF Safety Supplier, qui a obtenu l'accréditation Safe Supply, CutPRO veut rassurer ses clients sur le fait qu'ils achètent auprès d'un fournisseur légitime d'EPI, qui peut les former aux meilleures pratiques et à l'entretien des produits.

Un exemple des dangers des EPI contrefaits a été publié par le BSIF : deux casques de sécurité ont été soumis à un test de chute. L'un d'entre eux était une copie illégale d'un casque de sécurité qui s'est fissuré, malgré les affirmations selon lesquelles il correspond aux capacités de l'original, qui lui est resté indemne.

Voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=zwJNz0uv_T0

Il était parfaitement muni d'un logo et d'un logo en relief et n'a été repéré qu'en raison d'une légère fissure au niveau des parois. En conséquence, l'entreprise qui a acheté ces casques a dû les remplacer à un coût considérable, car ils n'étaient pas adaptés à leur usage et en violation des réglementations en matière de santé et de sécurité.

Selon le BSIF, « les ressources de grande valeur comme le Registered Safety Supplier Scheme sont à l'origine d'une énorme transformation du secteur. L'heureux effet secondaire de cette situation est que les membres du BSIF sont maintenant recherchés dans les PQQ et les documents d'appel d'offres par des acheteurs d'EPI plus avisés. »

CutPRO s'engage à soutenir leurs efforts en facilitant l'accès aux vêtements anti-coupures de pointe, pour tous ceux qui ont besoin de protection.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter CutPRO : info@cut-pro.com .

À propos de CutPRO

CutPRO est une entreprise internationale spécialisée dans la conception et la fourniture de vêtements résistants aux coupures, offrant une protection certifiée CE contre les blessures par coupure sur le lieu de travail. Présence sur les médias sociaux : Facebook , LinkedIn et Instagram .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1573548/CutPRO_BSIF.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1428987/CutPRO_Logo.jpg

Contact pour les médias :

Jemma Utley (PR)

ju@ppss-group.com

+44 (0)845 5193953

Kayleigh Davis

info@cut-pro.com

+44 (0)845 5193953

Communiqué envoyé le 15 juillet 2021 à 11:11 et diffusé par :