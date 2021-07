Workiva devient la première société de SaaS à rejoindre le groupe de travail des directeurs financiers du Global Compact des Nations unies





Workiva Inc. (NYSE : WK) a annoncé aujourd'hui avoir rejoint le groupe de travail des directeurs financiers du Global Compact des Nations unies (UN Global Compact CFO Taskforce), qui s'engage à mesurer les avancées en matière de mise en oeuvre des principes devant être appliqués par les directeurs financiers pour une finance et des investissements intégrant les objectifs de développement durable (ODD). Workiva est la première société de logiciels en tant que services (SaaS) à rejoindre le groupe de travail. Elle travaillera aux côtés de ses pairs pour aider les entreprises à aligner leurs engagements en termes de développement durable sur des stratégies de financement convaincantes afin d'avoir un véritable impact au niveau mondial.

« Chez Workiva, nous nous efforçons d'oeuvrer pour de meilleurs lendemains grâce à la communication transparente des données financières et non financières », a déclaré la directrice financière de Workiva, Jill Klindt. « Unir nos forces à celles de l'organisme Global Compact des Nations unies est une démarche parfaitement conforme à la philosophie de Workiva et qui vient couronner des années d'expérience en matière de résolution de problèmes complexes pour les organisations les plus importantes au monde. J'ai hâte de travailler aux côtés de mes collègues directeurs financiers, pour donner un sens à l'écosystème complexe de l'entrepreneuriat socialement responsable et atteindre une transparence et une responsabilisation accrues. »

« Les principes de la finance alignée sur les objectifs de développement durable permettent à l'écosystème financier dans son ensemble d'intensifier les financements et les investissements intégrant les ODD pour garantir que personne ne soit laissé pour compte. C'est la meilleure chose à faire à l'heure actuelle puisque la réussite à long terme des entreprises est inextricablement liée à l'avenir durable de tous », a déclaré Sanda Ojiambo, directrice exécutive du Global Compact des Nations unies.

Dépositaires de plus de 14 billions USD d'investissements d'entreprise par an, les directeurs financiers peuvent être la force motrice de la réalisation des ODD. Les membres du groupe de travail des directeurs financiers du Global Compact des Nations unies ont défini quatre domaines clés relativement peu exploités, mais critiques pour les investissements alignés sur les ODD :

L'impact et la mesure des ODD

Les ODD intégrés aux stratégies et investissements

Les ODD intégrés à la finance d'entreprise

Les ODD intégrés aux communications et aux rapports

Vu l'intérêt croissant au niveau mondial pour les investissements responsables et durables, il est de plus en plus essentiel pour les directeurs financiers d'aider leurs entreprises à mettre en place des stratégies d'entreprise axées sur le développement durable convaincantes et alignées sur les ODD.

Les principes des directeurs financiers pour une finance et des investissements intégrant les ODD peuvent être téléchargés ici.

