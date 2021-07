Le Bureau du Cabinet va organiser l'exposition Société 5.0 pour dévoiler les technologies et les réalisations de pointe du Japon





Le Bureau du Cabinet du gouvernement japonais a annoncé qu'il allait organiser l'exposition Société 5.0 conjointement avec l'Agence japonaise pour les sciences et technologies terrestres marines (JAMSTEC) à partir du 15 juillet dans le complexe TOKYO SKYTREE TOWN® de Tokyo, au Japon. Il s'agira probablement de la première exposition japonaise majeure consacrée à Société 5.0. L'exposition pourra être visionnée en ligne avec des explications en plusieurs langues pour l'audience mondiale.

L'exposition présentera le concept Société 5.0 proposé par le gouvernement japonais en tant que société hautement attractive du futur. Le concept envisage la création d'une société centrée sur l'humain dans laquelle toutes les industries et d'autres domaines de la société adoptent l'IA, l'IdO, les robots, le big data et d'autres technologies innovantes pour relever des défis critiques. Le 6e Plan de base pour la science, la technologie et l'innovation du Bureau du Cabinet couvrant les exercices 2021 à 2025 présente la direction des politiques en matière de science, de technologie et d'innovation visant à assurer la durabilité, la résilience et le bien-être de personnes diverses.

L'exposition présentera les réalisations accomplies par des projets nationaux visant à accroître l'innovation dans la société, y compris le programme interministériel de promotion de l'innovation stratégique (PIS) et le programme ImPACT pour stimuler une R&D à haut risque et fort impact. Les aspirations scientifiques et technologiques du Japon seront véhiculées par de nombreuses expositions de technologies avancées.

Plus particulièrement, quelques 50 entreprises, universités et organisations japonaises de premier plan exposeront environ 200 produits et réalisations de recherche qui devraient contribuer non seulement à la Société 5.0 mais aussi aux Objectifs de développement durable de l'ONU. Les expositions couvriront des domaines tels que la mobilité, les soins de santé et la prestation de soins, la fabrication, l'agriculture, l'alimentation, la prévention des catastrophes et l'énergie, notamment :

La capsule de retour de l'explorateur d'astéroïdes Hayabusa2

Une maquette grandeur nature du submersible SHINKAI 6500 piloté à 6500 mètres sous la mer

La voiture volante SkyDrive

Le véhicule autonome Honda Legend de niveau 3 avec cartographie 3D haute définition

Un modèle de petit système de satellite radar à ouverture synthétique pour les lancements à la demande et l'observation instantanée

Le cyborg portable HAL qui transmet des signaux cérébraux aux muscles humains pour faciliter les fonctions physiques

Des systèmes de prévention des catastrophes pour la prévision des fortes pluies et des tornades et le partage d'informations basé sur les TIC

Une technologie agricole intelligente, telle qu'un système automatisé d'approvisionnement en eau et de drainage

Les spectateurs internationaux seront les bienvenus pour profiter des nombreuses expositions consultables en ligne via des appareils mobiles et des PC, accompagnées d'explications disponibles dans plusieurs langues. Les organisateurs seront heureux de présenter l'exposition virtuelle comme une occasion pour la communauté mondiale d'en savoir plus sur le concept visionnaire Société 5.0 du Japon.

Les expositions seront groupées sous les thèmes suivants :

Stade 1 Prologue

Le thème d'ouverture présentera une maquette grandeur nature du submersible de recherche SHINKAI 6500 et un globe numérique tridimensionnel Dagik Earth, etc. Des technologies basées sur les satellites qui sont déployées sur une base pratique dans divers secteurs seront également présentées.

Stade 2 Frontières de la science?Espace et Océan

Les expositions de la technologie d'exploration spatiale de classe mondiale du Japon comprendront des maquettes de la station spatiale internationale, le module d'expérimentation japonais « Kibo », un moteur de fusée grandeur nature et la capsule de retour Hayabusa2.

Les expositions sur les technologies japonaises d'exploration des océans et de simulation environnementale comprendront des véhicules sous-marins autonomes pour l'exploration des cheminées hydrothermales et des ressources des fonds marins, ainsi que des solutions avancées pour la recherche océanique.

Stade 3 5.0 Société du futur

La science et les technologies développées par les programmes PIS et ImPACT du Japon et la manière dont elles contribueront à améliorer la vie dans cinq domaines : 1) Durées de vie de 100 ans, 2) Mobilité et interaction sociale, 3) Infrastructures pour une vie plus résiliente et plus sûre, 4) Modes de vie respectueux de l'homme et de la terre et 5) Fabrication avancée. Les expositions comprendront des solutions automatisées telles que des robots, des véhicules et des drones, des systèmes de prévention des catastrophes tels que l'IA pour l'inspection des infrastructures, des boroscopes industriels robotisés, des énergies et des ressources de nouvelle génération telles que le carburant à l'ammoniac et les minéraux des fonds marins, ainsi que des matériaux avancés tels que la soie d'araignée synthétique et les polymères ultrafins résistants mais flexibles.

Stade 4 Trajectoire vers la Société 5.0

L'évolution de la civilisation humaine sera présentée sous forme de vidéos et d'autres supports visuels mettant en scène Société 1.0 (chasse et cueillette), 2.0 (agriculture), 3.0 (industrie) et 4.0 (information) ainsi que 5.0 (dans la TOKYO SKYTREE® Tembo Galleria, le point le plus proche de l'espace à Tokyo).

Stade 5 Théâtre Société 5.0

Des films de l'Agence japonaise d'exploration spatiale (JAXA) et de JAMSTEC seront projetés. En outre, des chercheurs et des experts feront des présentations sur la science, les océans, la prévention des catastrophes et les TIC pour les technologies avancées et l'innovation.

Vue d'ensemble de l'exposition Société 5.0

Organisateurs Bureau du Cabinet et Agence japonaise pour les sciences et technologies terrestres marines (JAMSTEC) Lieu Zones d'exposition dans le complexe TOKYO SKYTREE TOWN - Pavillon à la TOKYO SKYTREE TOWN Sky Arena (4F) - TOKYO SKYTREE TOWN Solamachi Square (1F) - TOKYO SKYTREE Group Floor (1F) - TOKYO SKYTREE Tembo Galleria - Campus TOKYO SKYTREE TOWN de l'Institut de Technology Chiba Dates Du 15 juillet au 5 septembre 2021 - Expositions physiques par des entreprises (du 15 au 19 juillet) - Expositions physiques par d'autres organisations (du 15 au 28 juillet) - Sous-expositions sous forme d'affiches et de vidéos (du 15 juillet au 5 septembre) - Exposition virtuelle (du 17 juillet au 5 septembre) avec des explications en plusieurs langues

(anglais, français, espagnol, chinois, arabe et japonais) Admission Gratuite (admission à la sous-exposition par billet, vendus à la TOKYO SKYTREE Tembo Galleria) Exposants et partenaires Veuillez vous référer à la liste sur le site Web officiel

