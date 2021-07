Développement des affaires malgré la pandémie - Groupe Vision Optique : un virage numérique au coeur du succès de l'entreprise





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 15 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe Vision Optique, propriétaire et gestionnaire des bannières L'Entrepôt de la lunette, Optical Warehouse, Hudson's Bay Optical et Griffé Lunetier, a su tirer son épingle du jeu dans la dernière année grâce à un important virage numérique. Malgré le contexte économique difficile des derniers mois, le Groupe Vision Optique confirme sa position de leader dans le domaine de l'optique au pays et poursuit sa croissance à vitesse grand V.

Parmi les progrès technologiques au coeur de cette réussite, la prise de rendez-vous en ligne et l'essayage virtuel (virtual try-on) ainsi que les prises de mesure en distanciation ont permis d'adapter la façon d'offrir leurs services essentiels en période de pandémie.

« Nous permettons à notre clientèle de faire l'essai virtuel de différentes montures sur son propre visage par le site web entrepotdelalunette.com. L'essai virtuel (Virtual Try-On) est une solution optimale pour permettre à notre clientèle de commencer son magasinage dans le confort de son foyer », mentionne le président et chef de la direction du Groupe Vision Optique, M. Daniel Beaulieu, en ajoutant que le Groupe a aussi investi près d'un million de dollars dans la dernière année afin de procéder, entre autres, à ce virage numérique.

Le Groupe Vision Optique a également investi dans l'ensemble de ses lunetteries dans le but d'optimiser l'expérience client et de moderniser ses espaces. « Même notre siège social de Trois-Rivières a été complètement modernisé et réaménagé afin d'y installer un département de logistique plus efficace pour nos différentes filiales et lunetteries. Au Groupe Vision Optique, nous poursuivons notre mission d'offrir des produits à prix abordables pour tous », conclut M. Beaulieu.

D'autres rénovations ont eu lieu dans les différentes lunetteries du Groupe, entre autres à la lunetterie Griffé Lunetier de Trois-Rivières, afin de mettre en place l'une des plus importantes lunetteries de la Mauricie en complément avec la lunetterie de L'Entrepôt de la Lunette avec plus de 4 000 montures sur 5 000 pieds carrés. Les lunetteries situées à Halifax et Lévis ont quant à elles déménagé dans de nouveaux espaces plus grands afin de favoriser l'intégration du concept hybride entre L'Entrepôt de la Lunette et les montures de marques de Griffé Lunetier, toujours au meilleur prix. Finalement, l'équipe du Groupe Vision Optique termine dans les prochains jours les travaux de rénovation à Gatineau, Laval et Granby. Dans les prochaines semaines, ce sera au tour de la lunetterie de Chicoutimi de déménager et d'intégrer des locaux plus spacieux et harmonisés à la nouvelle image de marque du Groupe.

Groupe Vision Optique a été mis sur pied par l'homme d'affaires Daniel Beaulieu. L'entreprise, dont le siège social est situé à Trois-Rivières, comprend les bannières Entrepôt de la lunette, Optical Warehouse, Griffé Lunetier, un nouveau concept de boutique qui rend accessibles à tous les montures des plus grandes marques, et ce, à une fraction du prix, ainsi que les lunetteries Hudson's Bay Optical, situées parmi 17 magasins de La Baie d'Hudson. Motivé à se positionner comme leader technologique en optique et toujours dans le but de faciliter l'expérience client, le Groupe Vision Optique souhaite enrichir le parcours client dans l'ensemble de ses différentes bannières, en proposant des technologies exclusives et innovatrices.

