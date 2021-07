Aragen annonce un partenariat avec Skyhawk Therapeutics, visant à développer des produits thérapeutiques novateurs à petites molécules, destinés à corriger l'expression d'ARN





Aragen Life Sciences (anciennement connue sous le nom de GVK BIO), organisation de recherche et développement sous contrat (ORDC) de premier plan basée à Hyderabad, en Inde, a annoncé avoir été sélectionnée par Skyhawk Therapeutics, leader dans le domaine du développement de produits thérapeutiques à petites molécules qui corrigent l'expression d'ARN, en tant que partenaire en Inde. Dans le cadre de cette collaboration, Aragen fournira à Skyhawk plusieurs solutions de services de chimie et de biologie, axées sur la découverte.

Ce partenariat vise à accélérer le pipeline de recherche de Skyhawk. « Nous sommes ravis d'avoir été sélectionnés par Skyhawk Therapeutics en tant que partenaire en Inde. Chez Aragen, nous pensons que chaque molécule renferme la possibilité d'une meilleure santé. C'est dans cet état d'esprit que nous sommes impatients de tirer parti des 20 années d'expertise d'Aragen en matière de recherche autour de la découverte, afin d'aider Skyhawk à faire progresser le développement de ses produits thérapeutiques novateurs à petites molécules, qui ciblent quelques-unes des maladies les plus réfractaires au monde », a déclaré Manni Kantipudi, PDG d'Aragen.

À propos d'Aragen Life Sciences

Aragen Life Sciences Pvt Ltd (« Aragen ») est un leader mondial dans la fourniture de solutions de découverte, de développement et de fabrication pour les entreprises des sciences de la vie. Avec une équipe de plus de 3 100 professionnels et à travers un réseau de sites répartis dans le monde entier, nous offrons une plateforme transparente et intégrée pour faire progresser les programmes de nos clients, de la découverte à la commercialisation, pour les petites molécules et les produits biologiques. Fondée en 2001, Aragen sert aujourd'hui plus de 450 clients dans le monde entier dans de multiples modalités et domaines thérapeutiques.

