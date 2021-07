Mackage annonce la nomination de Tanya Golesic au poste de Chef de la Direction





MONTRÉAL, le 15 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Mackage, Mackage, le spécialiste des vêtements d'extérieurs de luxe, nomine Tanya Golesic, pillier de la mode à New York, au poste de Chef de la Direction.

Golesic, une Canadienne qui a vécu et travaillé à New York depuis plus de vingt ans, apporte à Mackage son expérience mode de luxe unique et internationale, elle s'inscrit ainsi dans la démarche de la compagnie, qui tend vers une croissance mondiale dans le secteur du luxe.

« La méthode de Tanya orientée résultats va renforcer la désirabilité de la marque grâce à un marketing digital innovant, des lignes de produits ciblées et une expansion internationale sur nos marchés clés. Tout cela servira à accélérer la trajectoire actuelle de la marque », a déclaré Patrick Elfassy, président exécutif du conseil d'administration de Mackage.

Golesic rejoint Mackage de chez Jimmy Choo, où elle a été à la tête du marché américain pendant cinq ans. À ce poste, elle a pu faire grandir la marque notamment grâce aux diverses collaborations à forte visibilité qu'elle a mise en place, particulièrement Jimmy Choo x Off-White tm et Jimmy Choo x Timberland. Golesic était également membre de l'équipe de direction au moment de la vente de Jimmy Choo à Capri Holdings, la société mère multimarque fondée par Michael Kors.

De plus, elle a auparavant occupé le poste de Directrice Commerciale Internationale chez Canada Goose. À cette époque, elle a aidé à recontextualiser Canada Goose grâce à des placements de produits et des partenariats avec des marques de mode et des marques de luxe, dont Marc Jacobs, entre autres. Golesic a également occupé des postes de direction chez Marc Jacobs International (LVMH), The Jones Group et Ralph Lauren.

« Mackage a la capacité d'innover au plus haut niveau dans la confection, le choix des matériaux et la durabilité, avec une distribution et une reconnaissance de marque qui peuvent évoluer de manière significative », a déclaré Golesic. « Le savoir-faire supérieur et la créativité de l'entreprise sont l'ADN qui nous permet d'affiner de manière authentique notre positionnement mondial dans le domaine du luxe et de bâtir notre incroyable et ambitieuse histoire de marque. »

Fondée par Eran Elfassy en 1999, Mackage se spécialise dans la création de vêtements d'extérieur luxueux, forts d'une esthétique élevée et d'une efficacité haute performance. Elfassy lance l'entreprise après s'être notamment inspiré de l'expérience de ses frères dans l'industrie du cuir. Deux ans plus tard, Elisa Dahan le rejoint, et ils font ensemble de Mackage ce qu'il est aujourd'hui. La compagnie s'intéresse également fortement aux meilleures pratiques à adopter en matière de développement durable et d'éthique ; de futures initiatives seront bientôt déployées. Mackage se vend dans plus de 40 pays à travers le monde, ainsi que via sa propre boutique en ligne sur www.mackage.com.

