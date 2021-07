Le ministre Jean Boulet annonce près de 12 000 $ pour soutenir le développement de la main-d'oeuvre du Jardin du ruisseau Bois-Joli





SEPT-ÎLES, QC, le 15 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, accorde une aide financière de 11 885 $ au Jardin du ruisseau Bois-Joli (JRBJ) pour le développement de sa main-d'oeuvre.

Ce projet permettra au JRBJ de former trois employés en aménagement et en entretien paysagers. Ils seront jumelés à des employés plus expérimentés, qui leur transmettront leur savoir-faire sur une base individuelle et structurée. L'organisme sans but lucratif participe d'ailleurs, depuis plusieurs années, à l'insertion en emploi de personnes présentant des difficultés d'intégration. Il fait travailler, entre autres, des jeunes en difficulté et des personnes handicapées ou ex-judiciarisées.

Citations :

« Le Jardin du ruisseau Bois-Joli est un incontournable dans la belle région de la Côte-Nord. Je suis très heureux d'être venu à la rencontre d'un organisme dont la mission est notamment l'insertion en emploi de personnes qui ont des difficultés d'intégration, comme certains jeunes et les personnes handicapées ou ex-judiciarisées. L'intégration des personnes sous-représentées sur le marché du travail est indispensable pour répondre aux besoins des employeurs. Dans le contexte actuel de pénurie de main-d'oeuvre, notre gouvernement veut soutenir, dans les différents milieux, les organismes et les entreprises qui souhaitent donner une chance à ces personnes de faire leurs preuves. C'est en multipliant les actions, avec la collaboration de tous les partenaires du marché de l'emploi, que nous aurons des résultats concrets qui auront une incidence positive dans la relance de notre économie. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je suis fier que notre gouvernement soutienne cette initiative communautaire, spécialement dans le contexte actuel, où la disponibilité de main-d'oeuvre est un enjeu réel pour la Côte-Nord. Je félicite l'équipe du Jardin du ruisseau Bois-Joli pour son approche inclusive et sa volonté de valoriser la contribution de toutes et de tous au marché du travail. Ce projet permettra non seulement de former du personnel de qualité, mais contribuera également à la mise en valeur de la biodiversité des écosystèmes de la région. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord



Faits saillants :

L'aide financière est attribuée dans le cadre de la mesure de formation - volet entreprise, mesure financée par le Fonds de développement du marché du travail.

Le Jardin du ruisseau Bois-Joli est un grand parc aménagé, situé dans le secteur Ferland de la municipalité de Sept-Îles. Sa mission est de mettre en valeur cet environnement botanique et de faire découvrir ses différents écosystèmes au public, notamment par des animations culturelles et horticoles.

La formation de ces travailleurs répond à l'un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit d'augmenter l'intégration et le maintien en emploi.

