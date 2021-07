DOMTAR REMET EN SERVICE UNE MACHINE À PAPIER DE L'USINE D'ASHDOWN (ARKANSAS) POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE DES CLIENTS





Domtar Corporation (NYSE: UFS) (TSX: UFS) a annoncé aujourd'hui la remise en service d'une machine à papier à son usine d'Ashdown, en Arkansas, afin d'ajouter la capacité nécessaire à l'entreprise pour répondre à la demande croissante des clients.

Après une période de temps nécessaire pour atteindre sa pleine capacité de production, la machine devrait reprendre pleinement ses activités en janvier 2022, permettant à Domtar d'ajouter 185 000 tonnes de capacité de papier fin non couché à son réseau de fabrication. Cette initiative stratégique permettra à l'entreprise de maintenir sa position de leader sur le marché nord-américain du papier fin non couché et d'offrir le service et la qualité auxquels ses clients sont habitués. L'entreprise estime que la remise en service coûtera environ 10 millions de dollars.

Une partie de l'augmentation de la capacité de papier pourra être utilisée pour augmenter la capacité de papier couché thermique de l'établissement de West Carrolton de Domtar, en Ohio, afin de répondre à la demande croissante de papier thermique destiné aux points de vente.

« Alors que l'économie commence à se remettre de la pandémie, la demande de papier se rétablit également », a déclaré Rob Melton, Premier vice-président, Commercialisation des pâtes et papiers. « L'activité de nos clients est en croissance constante et nous souhaitons soutenir cette croissance en tirant parti de la flexibilité de notre base d'actifs. »

Les changements réalisés à l'usine d'Ashdown entraîneront une réduction de la capacité de pâte en balles SBSK (ou TMSA) de 185 000 tonnes par an. La remise en service de la machine à papier n'aura pas d'incidence sur la capacité de production de pâte à papier de l'usine d'Ashdown ni sur son potentiel à produire du carton-caisse et d'autres produits d'emballage à l'avenir. L'entreprise continue d'élaborer un projet potentiel de carton doublure kraft au sein de l'usine.

À propos de Domtar

Domtar est un important fournisseur d'un large éventail de produits à base de fibre, dont des papiers de communication, de spécialité et d'emballage, de la pâte commerciale ainsi que des produits non-tissés air-laid. Comptant près de 6 400 employés au service de clients dans plus de 50 pays, Domtar est animée par la volonté de transformer la fibre de bois durable en produits utiles sur lesquels les gens peuvent compter au quotidien. Les ventes annuelles de Domtar s'élèvent à près de 3,7 milliards de dollars, et ses actions ordinaires sont cotées aux bourses de New York et de Toronto. Le bureau administratif principal de Domtar se trouve à Fort Mill, en Caroline du Sud. Pour en savoir davantage, visitez www.domtar.com.

Énoncés de nature prospective

Dans le cadre du présent communiqué, les déclarations liées à nos plans, nos attentes et notre futur rendement - y compris les déclarations faites par Monsieur Melton - sont des énoncés de nature prospective. Les résultats réels pourraient différer de ceux suggérés par ces déclarations pour un certain nombre de raisons, dont des changements dans la demande des clients et la détermination des prix, des changements dans les coûts de fabrication, des acquisitions et des dessaisissements, y compris des fermetures d'établissements, et toute autre raison figurant sous « Facteurs de risque » dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K de 2020 tel que déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis et périodiquement mis à jour dans les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q subséquemment déposés auprès de la Commission. Sauf dans la mesure exigée par la loi, nous déclinons expressément toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés de nature prospective de manière à tenir compte de nouveaux événements ou de toute autre circonstance.

