PREMIÈRE MONDIALE « BB01 Automatic Cure the BullDog »





Fidèle à son esprit rebelle, BOMBERG sort la toute première montre incluant de l'extrait de feuilles de CBD : la « BB01 Automatic Cure the BullDog ».

Les liens de BOMBERG avec le CBD proviennent de sa relation tissée au fil des années avec les chiens.

Depuis 2012, date de lancement de BOMBERG, les bouledogues Bolt, au Mexique, et Duke & Paulina, en Suisse, sont restés les ambassadeurs et mascotte officiels de la marque.

En 2015, BOMBERG s'est associé à la fondation Barry, le plus ancien éleveur de Saint-Bernard au monde, et a soutenu en 2020 la fondation « Black Jaguar-White Tiger » dans le cadre de la campagne « Take Care of Me » (Prenez soin de moi).

Suite à un épisode de stress vécu par Bolt, BOMBERG s'est rapproché de la fondation « Bouledogue Attitude », en Suisse, qui recommande des aliments à base de CBD pour ses propriétés naturelles anti-anxiogènes et de renforcement du système nerveux.

Vite rétabli, Bolt aide désormais à informer le monde au sujet de la BB-01 Automatic Cure the BullDog, la toute première montre au monde contenant du CBD 100 % naturel et présentant 0 % de THC.

Le cadran présente la plante CBD indica, immédiatement reconnaissable avec ses sept feuilles dentelées, et un puissant revêtement Super-LumiNova permettant de lire la montre à tout moment.

La BB01 Automatic Cure the BullDog présente de véritables extraits de feuilles de CBD indica à l'intérieur du cadran et un bracelet en chanvre authentique, produit par notre partenaire américain, conforme aux normes les plus strictes de durabilité et de production naturelle.

Informations techniques :

Référence : CT43ASS.30-1.11 Mouvement : Automatique, 3 aiguilles, Sellita SW200, 38 h de réserve de marche Boîtier : 43 mm, acier inoxydable Anneau extérieur avec motif de feuilles de CBD Cadran : Puissant Super-LumiNova sur la feuille d'indica Véritable chanvre bio produit aux États-Unis à l'intérieur du cadran, sous la feuille d'indica Bracelet : Tissu fabriqué à partir de chanvre américain Boucle : Boucle déployante en acier inoxydable RRP CHF, HT CHF 1 790 Quantité ÉDITION SPÉCIALE en production limitée

Communiqué envoyé le 15 juillet 2021 à 05:15 et diffusé par :