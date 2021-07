Sagemcom réinvente l'expérience du divertissement à la maison, avec le lancement de Video Soundboxtm, le premier décodeur 4K certifié Dolby Atmos au monde, intégrant une solution audio conçue avec Bang & Olufsen





La Video Soundbox est un produit destiné aux opérateurs de services. Elle a été développée avec Dolby pour devenir le premier hub vidéo/audio certifié Dolby Atmos, proposant un son immersif pour tous les types de contenus.

Conçue et mise au point par les experts acoustiques de renommée mondiale de Bang & Olufsen, la Video Soundbox Sagemcom est équipée d'une solution audio sur mesure. Le son obtenu est à la fois naturel et authentique, et l'expérience d'écoute reflète parfaitement la création de l'artiste. Avec « Audio by Bang & Olufsen », la Vidéo Soundbox vous fait ressentir ce que vous entendez.

L'excellente qualité sonore du produit vient s'ajouter à sa capacité d'accès aux meilleurs contenus vidéo et musicaux, pour offrir aux utilisateurs un accès fluide à une expérience de divertissement haut de gamme.

Grâce à une implémentation optimale des microphones et à un système performant de suppression du bruit, la Vidéo Soundbox offre une reconnaissance vocale précise avec une commande vocale à distance conviviale pour accéder à tous les contenus :

Vidéos Premium 4K par le biais de chaînes linéaires et de services VOD en streaming intégré, tels que Netflix, Amazon Prime Vidéo et bien d'autres.

Musique Premium avec accès à Spotify et Amazon Music, et d'autres à venir

Assistant vocal intégré, comme Amazon Alexa, pour accéder aux actualités et aux informations sur la circulation routière, avoir des résultats sportifs, réserver un voyage et bien d'autres choses encore... avec un retour d'information sur votre téléviseur.

Le produit comprend la technologie Wi-Fi 6 afin d'offrir la meilleure connexion sans fil et les passerelles de dernière génération, notamment pour les flux vidéo 4K.

Après avoir été le premier fabricant à intégrer la technologie 4K, Sagemcom démontre avec la Vidéo Soundbox sa capacité à offrir aux opérateurs télécom les dernières innovations technologiques, qui leur permettront de créer une proposition de valeur fondée sur le service vidéo.

« La Vidéo Soundbox permet de combiner tous les services que les consommateurs d'aujourd'hui attendent, présentés dans un produit compact tout-en-un, grâce aux dernières innovations en matière de services vidéo, son et voix et développées avec les meilleurs partenaires. Nous sommes fiers de lancer la Vidéo Soundbox, avec les premiers déploiements sont prévus pour cet été », a déclaré Olivier Taravel, Directeur Général Délégué, Activité Solutions Audio Vidéo, Sagemcom.

A propos de Sagemcom

Sagemcom est un groupe industriel français, leader mondial des produits et solutions communicantes à destination des marchés du Broabdand, des solutions Audio et Vidéos, et de l'énergie (électricité, gaz, et eau). Sagemcom conçoit, fabrique et expédie plus de 40 millions de terminaux dans le monde chaque année, grâce à des usines en propre et à des partenaires industriels, sur tous les continents. L'effectif de 5 500 personnes est réparti dans plus de 50 pays. Sagemcom est rentable depuis sa création en 2008 et 31% de son capital est détenu par ses collaborateurs.

En LBO depuis son carve-out avec Safran en 2008, le Groupe est entré en 2019 dans son quatrième LBO, avec Charterhouse comme actionnaire majoritaire. Le Groupe est piloté par une équipe de Direction stable, dont la majorité des membres dirigent Sagemcom depuis 2008.

