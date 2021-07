Microsoft dévoile Windows 365, une nouvelle forme d'informatique





Windows 365 offre une expérience PC complète et personnalisée dans le cloud. Accessible à partir de n'importe quel appareil, la plateforme fournit aux travailleurs et aux organisations une solution de travail hybride alliant puissance, simplicité et sécurité.

REDMOND, Washington, 15 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Microsoft Corp. a annoncé mercredi Windows 365, un service cloud offrant aux entreprises de toutes tailles une nouvelle façon d'utiliser Windows 10 ou Windows 11 (à sa sortie). Windows 365 transpose le système d'exploitation dans le cloud de Microsoft, fournissant un accès en streaming à l'expérience complète de Windows (applications, données et paramètres) à partir des appareils personnels et d'entreprise. Conçu pour être sûr et s'appuyant sur les principes de la confiance zéro, Windows 365 sécurise et stocke les informations dans le cloud et non sur les appareils. En ce faisant, la plateforme fournit une expérience sécurisée et productive aux utilisateurs, qu'ils soient employés, stagiaires, entrepreneurs, développeurs de logiciels ou encore concepteurs industriels. Avec le lancement de Windows 365, une nouvelle catégorie d'informatique personnelle hybride est née : le PC cloud, qui combine la puissance du cloud et les capacités des appareils afin de fournir une expérience Windows complète et personnalisée. Windows 365 est une nouvelle plateforme révolutionnaire, qui arrive dans un contexte où les organisations du monde entier tentent de trouver les meilleurs moyens de faciliter la mise en place de modèles de travail hybrides, qui combinent un effectif sur place avec des employés travaillant à distance dans le monde entier.

« En lançant Windows 365, nous créons une nouvelle catégorie d'informatique, le PC cloud, a déclaré Satya Nadella, président et PDG de Microsoft. Les applications ont déjà rejoint le cloud par le biais du modèle SaaS. Aujourd'hui, c'est le système d'exploitation que nous mettons dans le cloud, dans le but d'offrir plus de flexibilité aux organisations et de donner à leur personnel un moyen sécurisé d'être plus productif et connecté, où qu'ils se trouvent. »

Un nouveau paradigme informatique pour le travail hybride

Alors que la pandémie commence à s'atténuer dans certaines parties du monde, une nouvelle façon de travailler voit le jour, façonnée par les processus virtuels et la collaboration à distance. Dans cet environnement décentralisé, les employés doivent avoir les moyens d'accéder aux ressources de leur entreprise, quel que soit le lieu où ils se trouvent et l'appareil qu'ils utilisent. Par ailleurs, au vu de la montée des menaces liées à la cybersécurité, il est primordial de protéger ces ressources.

« Le travail hybride a fondamentalement changé le rôle que joue la technologie dans les organisations aujourd'hui, a affirmé Jared Spataro, vice-président de Microsoft 365. La main-d'oeuvre étant plus disparate que jamais, les organisations ont besoin d'une nouvelle façon d'offrir une expérience de productivité de premier rang, qui est à la fois plus polyvalente, plus simple et plus sécurisée. Le PC cloud est un nouveau type passionnant d'informatique personnelle hybride qui transforme n'importe quel appareil en un espace de travail numérique personnalisé, productif et sécurisé. L'annonce aujourd'hui de Windows 365 n'offre qu'un aperçu de ce que nous pourrons accomplir en brouillant les frontières entre l'appareil et le cloud. »

Windows 365 aide les employeurs à résoudre des problèmes auxquels ils sont confrontés depuis bien avant la pandémie. Les employés s'attendent à avoir plus de souplesse et plus d'options pour travailler dans différents endroits tout en préservant la sécurité des données de l'organisation. Windows 365 permet aux travailleurs saisonniers de passer d'une équipe à l'autre sans avoir à composer avec les problèmes de logistique liés aux changements de matériel ou à la sécurisation des appareils personnels. Cela permet aux organisations de s'adapter aux périodes de pointe plus efficacement et en toute sécurité. Les entreprises, elles, peuvent utiliser la plateforme pour facilement garantir que les travailleurs spécialisés dans les rôles créatifs, analytiques, techniques et scientifiques disposent d'une grande puissance de calcul et d'un accès sécurisé aux applications clés dont ils ont besoin.

Polyvalent, simple, sécurisé : l'impact transformationnel de Windows 365

En s'appuyant sur la puissance du système d'exploitation Windows et sur la force du cloud, Windows 365 apporte plus de sérénité aux organisations de tous types grâce à trois caractéristiques clés :

Puissance. Windows 365 transpose l'expérience PC complète dans le cloud. La plateforme offre aux utilisateurs un démarrage instantané de leur PC cloud personnel, et leur permet d'accéder en streaming à leurs applications, outils, données et paramètres à partir de n'importe quel appareil. En outre, grâce à la flexibilité du cloud sur le plan de la puissance de traitement et de stockage, les équipes informatiques peuvent augmenter ou réduire leur taille en fonction de leurs besoins. Prenant en charge Windows 10 et Windows 11 (après son lancement général en 2021), Windows 365 permet aux organisations de choisir le PC cloud qui répond à leurs besoins, à un tarif mensuel par utilisateur.

Avec un PC cloud, il suffit aux utilisateurs de se connecter à partir de n'importe quel appareil pour reprendre là où ils se sont arrêtés en bénéficiant d'une expérience Windows simple et familière fournie par le cloud. Pour les équipes informatiques, Windows 365 simplifie également le déploiement, les mises à jour et la gestion, et contrairement aux autres solutions, la plateforme ne nécessite aucune expérience en virtualisation. De plus, Windows 365 étant optimisé pour les points de terminaison, les équipes informatiques peuvent tirer parti de la plateforme pour se procurer, déployer et gérer des PC cloud en toute facilité pour leur organisation, de la même façon qu'ils gèrent des PC physiques à l'aide de Microsoft Endpoint Manager. Les petites et moyennes entreprises peuvent acheter Windows 365 par elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un fournisseur de services cloud, et configurer des PC cloud pour leur organisation en quelques clics seulement. En outre, Microsoft continue d'apporter des innovations à Azure Virtual Desktop pour les organisations qui possèdent une vaste expérience de virtualisation et souhaitent plus d'options de personnalisation et davantage de flexibilité. Sécurité. Conçu pour être sécurisé, Windows 365 tire parti de la puissance du cloud et des principes de la confiance zéro. La plateforme sécurise l'information et la stocke dans le cloud, et non sur les appareils. Toujours à jour et s'appuyant sur les capacités et lignes de base exceptionnelles de Microsoft en matière de sécurité, Windows 365 simplifie la sécurité et recommande les meilleurs paramètres de sécurité en fonction de l'environnement de l'utilisateur.

De nouvelles possibilités pour l'écosystème de partenaires de Microsoft

Depuis des décennies, les partenaires de Microsoft jouent un rôle central dans la manière dont l'entreprise fournit des technologies et des solutions de transformation commerciale aux clients du monde entier. Grâce à son large éventail de produits cloud et son vaste portefeuille de technologies, Microsoft donne aux partenaires la possibilité de construire des solutions innovantes et spécifiques aux secteurs. Windows 365 aidera les partenaires à continuer de développer des solutions qui permettent d'en faire plus.

Des intégrateurs de systèmes aux fournisseurs de services gérés, en passant par les fournisseurs de logiciels indépendants (ISV) et les fabricants d'équipement d'origine (FEO), cette nouvelle catégorie de PC cloud donne aux partenaires de Microsoft la possibilité de déployer de nouvelles expériences Windows dans le cloud.

Les organisations se tourneront vers les intégrateurs de systèmes et les fournisseurs de services gérés pour tirer le maximum de leur domaine Windows. Les ISV pourront déployer dans le cloud les applications Windows qu'ils créent, offrant aux entreprises de nouvelles façons de travailler alors qu'elles poursuivent leur transformation numérique. Les FEO, enfin, auront la possibilité d'intégrer Windows 365 dans leur vaste portefeuille de services, aux côtés de leurs appareils sécurisés et riches en fonctionnalités.

« Pour donner le meilleur d'eux-mêmes dans un nouveau monde du travail, les employés ont besoin d'une technologie de travail familière, conviviale, sécurisée et toujours disponible, a déclaré Veit Siegenheim, responsable mondial de l'environnement de travail moderne d'Avanade. En lançant Windows 365, Microsoft utilise la puissance du cloud pour améliorer la productivité des travailleurs où qu'ils se trouvent et sur n'importe quel appareil, tout en donnant une nouvelle dimension à l'expérience de travail. »

Disponibilité

Windows 365 sera généralement disponible pour les entreprises de toutes tailles à compter du 2 août 2021. Pour en savoir plus, consultez le site : https://Microsoft.com/Windows-365 .

À propos de Microsoft

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) permet la transformation numérique pour une ère d'environnements cloud et de périphériques intelligents. Sa mission est de donner à chaque personne et à chaque organisation sur la planète les moyens d'en faire plus.

