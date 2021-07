CMC Networks® sélectionne la solution SD-WAN basée sur l'IA de Juniper Networks afin de prendre en charge sa clientèle à l'international





Juniper Networks, (NYSE : JNPR), un leader des réseaux sécurisés basés sur l'IA, a annoncé aujourd'hui que CMC Networks, un fournisseur de services mondial proposant des solutions de réseau de pointe, est le premier partenaire de Juniper à proposer en Afrique une solution SD-WAN basée sur l'IA. Un réseau dynamique et auto-optimisé offrira une expérience supérieure aux clients de CMC, leur permettant de modifier facilement leurs services, d'ajouter de nouveaux emplacements et d'augmenter et de réduire les vitesses du réseau. Le délai de commercialisation est considérablement réduit, de sorte que CMC peut fournir des services plus rapidement.

En tirant parti de la technologie Session Smart® Router unique de Juniper pilotée par Mist AI, CMC propose une solution sans tunnel unique conçue pour l'évolutivité et l'agilité. En outre, un provisionnement, une gestion et un dépannage automatisés garantissent une disponibilité maximale, des performances supérieures de trafic en temps réel et une réduction de coûts d'exploitation en milieu rural et urbain.

CMC a choisi le Session Smart Router et a standardisé le protocole d'échange de services et de topologies STEP (Service and Topology Exchange Protocol) de Juniper afin de naviguer dans le trafic réseau grâce à des données en temps réel. Cette solution offre de manière autonome une prise de décision précise et immédiate, ce qui minimise les retards pour garantir que le trafic réseau arrive à destination de la manière la plus efficace possible. Elle permet de garantir que les clients de CMC reçoivent un service SD-WAN hautement performant, sécurisé et fiable.

La solution Juniper comprend le routage vectoriel sécurisé (Secure Vector Routing, SVR), une nouvelle architecture transformationnelle de routage intelligent qui permet au réseau de CMC de différencier la façon dont il fournit des applications et des services aux utilisateurs finaux. Le SVR permet à un réseau d'identifier les problèmes et de décider automatiquement du chemin le plus efficace pour réacheminer le trafic. La prise en charge des applications métier sans intervention de l'utilisateur garantit la meilleure expérience utilisateur possible.

Le Routeur de session intelligent de Juniper (Juniper® Session Smart Router, SSR) alimente une solution de mise en réseau avancée et centrée sur les services et un moteur Mist AI qui hisse le routage défini par logiciel et le SD-WAN à un nouveau niveau. Le SSR permet une connectivité WAN agile, sécurisée et résiliente. Grâce à cette technologie SSR sans tunnel, chaque session est sécurisée avec un accès zéro confiance par défaut, offrant le plus haut niveau de sécurité. De plus, l'élimination de la surcharge du tunnel augmente la capacité de la bande passante et permet une meilleure expérience utilisateur.

Au cours des trois dernières années, CMC a déployé des Session Smart Routers en Afrique en tirant parti de l'échelle et de l'empreinte de l'organisation pour déployer la transformation numérique dans toute la région. À l'avenir, la société prévoit d'étendre sa présence dans d'autres régions et de fournir encore plus de services gérés basés sur l'IA et alimentés par Juniper, y compris l'accès sans fil.

CMC est en train de planifier le déploiement de services supplémentaires hébergés dans le cloud pilotés par Mist AI, y compris WAN Assurance et le Marvistm Virtual Network Assistant. Ces derniers rationalisent davantage le déploiement, les opérations et le dépannage de son environnement SD-WAN basé sur l'IA avec un provisionnement sans contact, des niveaux de service personnalisables, des opérations autonomes et une assistance basée sur l'IA pour résoudre de manière proactive les problèmes avant même que les clients ne sachent qu'ils existent.

« Le SD-WAN n'est pas une nouvelle technologie et chaque lecteur SD-WAN offre aux clients vitesse et puissance sur le réseau. Cependant, les stratégies de transformation numérique nécessitent un niveau élevé d'intelligence, et d'assistance, ainsi que la capacité de soutenir des applications critiques pour l'entreprise - des attributs que de nombreux fournisseurs de SD-WAN ne peuvent pas fournir. Le SD-WAN piloté par l'IA de Juniper offre à CMC un niveau d'intelligence et de visibilité opérationnelle que nous n'avions jamais vu auparavant. »

Geoff Dornan, directeur de la technologie, chez CMC Networks

« La solution SD-WAN pilotée par l'IA de Juniper, alimentée par notre Session Smart Router et Mist AI, nous permet de nous concentrer sur l'optimisation de l'expérience utilisateur. Nous avons constaté très tôt que les réseaux doivent être informés des applications pour prendre en charge les exigences de l'entreprise en évolution et pour offrir les plus hauts niveaux d'expérience utilisateur. En tenant la promesse d'un réseau vraiment intelligent qui s'adapte à l'évolution des besoins des utilisateurs, Juniper coche toutes les cases requises. Juniper se réjouit que notre travail innovant avec CMC ait abouti à cette solution indispensable pour permettre des expériences utilisateur cohérentes et excellentes, même dans les zones géographiques les plus difficiles, et nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration. »

Sue Graham Johnston, vice-présidente et directrice générale, Juniper Networks

À propos de Juniper Networks

Juniper Networks se consacre à simplifier considérablement les opérations réseau et à offrir des expériences supérieures aux utilisateurs finaux. Nos solutions offrent des informations, une automatisation, une sécurité et une IA de pointe pour générer de réels résultats commerciaux. Nous pensons qu'alimenter les connexions nous rapprochera tous, et nous permettra de résoudre les plus grands défis mondiaux en matière de bien-être, de durabilité et d'égalité. Pour des informations supplémentaires, consultez le site de Juniper Networks (www.juniper.net) ou connectez-vous avec Juniper sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

Juniper Networks, le logo Juniper Networks, Juniper, Junos et les autres marques mentionnées ici sont des marques déposées de Juniper Networks, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres noms peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

