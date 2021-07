Deliverect lance le concours "Hidden Gems" pour soutenir les petits et moyens restaurateurs





Les gagnants seront annoncés lors de la première "Journée internationale de la livraison de repas" qui rend hommage à tous les héros passionnés de la gastronomie : aux restaurateurs, aux serveurs, aux cuisiniers, aux livreurs et à tous ceux qui travaillent dur pour que nous puissions savourer de délicieux repas à la maison.

PARIS, 15 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Deliverect, acteur incontournable de la gestion de commandes en ligne dans la foodtech, a lancé aujourd'hui son concours "Hidden Gems" pour soutenir l'industrie mondiale de la restauration.

À la suite d'une année qui a été marquée par un essor des services de livraison en raison de la pandémie, Deliverect continue de soutenir les restaurants que nous connaissons et aimons tous en invitant ses clients à soumettre leur "Hidden Gems" pour la livraison. Le gagnant recevra 50 000 ? ainsi qu'un an de services Deliverect gratuits, et 50 000 ? supplémentaires seront répartis et attribués aux finalistes, aux catégories spéciales et aux mentions honorables.

Deliverect s'est engagée à aider le secteur de la restauration et de l'hôtellerie à se développer. Avec le concours "Hidden Gems", la startup poursuit sa mission d'aider les restaurants à poursuivre leur croissance en ligne et à lancer de nouvelles initiatives. Deliverect déploiera également plusieurs initiatives conçues pour créer des échanges inédits entre les acteurs qui luttent contre le gaspillage alimentaire et la communauté, y compris des dons, des actions caritatives, des événements et la première journée internationale de la livraison de repas, qui aura lieu le 8 septembre 2021.

Zhong Xu, PDG et cofondateur de Deliverect : "Je sais combien le secteur de la restauration peut s'avérer exigeant. Après une année difficile pour l'hôtellerie et la restauration qui ont dû faire face à des complications, nous voulons prendre le temps de montrer notre reconnaissance pour tout ce que font ces héros de la gastronomie. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous sommes ravis d'organiser également la première édition de la Journée Internationale de la Livraison de Repas, une journée de célébration pour les restaurateurs, les serveurs, les cuisiniers, les chauffeurs-livreurs et tous ceux qui travaillent dur pour que nous puissions tous savourer de délicieux repas à la maison."

Une récente étude conduite par Just Eat-Takeaway.com montre une augmentation de 79 % des commandes en ligne au cours du premier trimestre de 2021, soit près du double de son taux de croissance prévu, alors que le boom de la consommation à domicile pendant la pandémie de coronavirus se poursuit. Deliverect a vu cela se concrétiser lorsque l'entreprise a aidé à traiter une moyenne de plus d'un million de commandes par semaine au cours de l'année dernière, soit une augmentation de 750 % par rapport à l'année précédente.

Jérôme Laredo, CRO et co-fondateur de Deliverect : "Avec la réouverture des restaurants en France et dans de nombreux pays, nous constatons toujours une demande croissante émanant des plateformes de livraisons, des services de click and collect et des applications de réservation de tables. En tant que passerelle mondiale pour la commande en ligne et la livraison de repas, Deliverect vise à aider les restaurants à se concentrer sur ce qu'ils font de mieux - servir de la bonne nourriture. Nous avons toujours dit que nous serions les premiers à aider à livrer un burger sur la Lune, et cette initiative nous rapproche un peu plus de cet objectif."

Des petits bistrots familiaux aux grandes chaînes mondiales, des restaurants du monde entier font confiance à Deliverect pour la gestion des commandes en ligne. Notre concours "Hidden Gems - les Joyaux Cachés" a été créé pour soutenir nos clients qui ont été confrontés à d'énormes défis, devant rapidement passer à la gestion en ligne au début de la pandémie. Ces restaurants ne bénéficient pas souvent de la reconnaissance et de la visibilité qu'ils méritent. Le concours "Hidden Gems" est l'occasion de leur rendre hommage et d'amener de nouveaux clients à profiter de leur excellente cuisine.

Pour participer au concours, les restaurants indépendants clients de Deliverect peuvent télécharger une photo de leur "Hidden Gems" sur le site du concours , accompagnée d'une description du plat. La date limite pour mettre en ligne les plats est le 22 août et le vote sera ouvert au public du 21 juillet au 5 septembre.

Pour plus d'informations sur le concours "Hidden Gems", veuillez consulter le site www.deliverect.com/fr/gems . Pour plus d'informations et pour participer à l'une des activités de la Journée Internationale de la Livraison de Repas, veuillez consulter le site www.fooddeliveryday.org .

À propos de Deliverect

Deliverect est une société SaaS qui simplifie la gestion de la livraison de commandes en ligne. Deliverect intègre de manière transparente les commandes en ligne des plateformes de livraison (Uber Eats, Doordash, JustEat Takeaway.com, etc.), permettant à plus de 10 000 établissements d'améliorer le service opérationnel et d'accroître la satisfaction des clients. Opérant dans plus de 30 marchés dans le monde, Deliverect a la confiance de chaînes de restaurants et de produits de grande consommation tels que Taco Bell, Timeout Market, Unilever, ainsi que de petits et moyens restaurants et de dark kitchen dans le monde entier. Pour en savoir plus, visitez le site www.deliverect.com.

