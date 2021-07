Nextil s'engage dans la durabilité et l'efficacité avec une nouvelle usine au Guatemala





MADRID, 15 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Le groupe Nextil, l'un des plus grands groupes textiles européens, va ouvrir une nouvelle usine de production de tissus au Guatemala, pays riche d'une longue tradition textile. L'usine, d'une superficie de 25 000 m2, devrait entrer en service au premier trimestre de 2023.

La nouvelle usine sera située dans un endroit privilégié et stratégique, à seulement 30 minutes de la ville de Guatemala, avec un accès facile à deux océans (Atlantique et Pacifique) et à la route panaméricaine, qui offre de magnifiques connexions avec pratiquement tous les continents. Sa situation géographique permettra au groupe Nextil d'accéder au marché de la production de masse en concurrence avec les fournisseurs asiatiques, ce qui lui permettra de rentabiliser les articles actuellement déficitaires, d'assurer une efficacité maximale en matière de logistique et de distribution, avec des régimes tarifaires préférentiels.

Avec un investissement global de 40 millions d'euros, la nouvelle usine de production comptera 350 employés locaux et ce nombre augmentera au fur et à mesure de l'accélération de la production. L'usine formera également des étudiants guatémaltèques qui souhaitent se lancer dans le secteur du textile. Le groupe espagnol maintiendra les avantages liés à la protection sociale et à la responsabilité sociale au même niveau que les usines de production de l'UE ou des États-Unis, notamment une clinique médicale, un magasin d'entreprise avec des crédits, un sac d'épicerie mensuel et un fonds pour les prêts aux employés.

Efficacité et durabilité

L'usine industrielle optimisera sa structure de coûts en accord avec les autres usines du groupe et maintiendra les certifications d'origine de ses produits, grâce aux accords passés par ce pays d'Amérique centrale. Le Guatemala dispose de la certification EUR1, en vertu de laquelle il peut préserver l'origine des marchandises provenant d'Europe et des États-Unis, obtenant ainsi un traitement préférentiel à l'entrée de ces marchés. « C'était incontestablement l'un des facteurs clés dans le choix de l'emplacement de notre nouvelle usine de production », a déclaré Manuel Martos, le directeur général de l'entreprise.

Le groupe Nextil maintiendra ses sites de production existants en Espagne et aux États-Unis pour les spécialités à valeur ajoutée, pour le développement de nouveaux produits et pour la logistique locale et commerciale. Selon le directeur général, « nous voulons entrer sur un marché qui nous est actuellement inaccessible en raison de la structure des coûts, tout en conservant nos usines existantes pour les produits à valeur ajoutée et le développement de nouvelles collections en Espagne. »

Le groupe industriel va construire une usine ultramoderne. Conformément à sa politique d'engagement environnemental, la nouvelle usine du groupe textile mettra en oeuvre un plan visant à maintenir une faible empreinte carbone et intégrera des machines de pointe et des systèmes avancés en matière d'économie d'énergie, de traitement des eaux de pluie et de réutilisation des ressources, entre autres.

Le principe de base de la méthode de teinture Greendyes sera également appliqué dans cette nouvelle usine. Ce procédé de teinture breveté par le groupe se caractérise par une faible consommation d'eau, l'absence de produits toxiques et une exécution à température ambiante, ce qui réduit considérablement la consommation d'énergie.

