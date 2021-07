Bigo Live fait ses débuts dans le streaming de jeux en direct avec King of Avalon et Saint Seiya Awakening : KotZ en Europe





PARIS et BERLIN, 15 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Bigo Live, l'une des plates-formes sociales de live-streaming à la croissance la plus rapide au monde, annonce un partenariat stratégique avec King of Avalon (KOA) et Saint Seiya Awakening : Les Chevaliers du Zodiaque (Saint Seiya KotZ) pour lancer son service de streaming de jeux en Europe.

King of Avalon et Saint Seiya KotZ sont tous deux des poids lourds de l'industrie du jeu vidéo. KOA, un jeu de stratégie mobile populaire qui se déroule dans l'Europe médiévale, est un best-seller dans près de 70 pays et compte plus de 100 millions de téléchargements dans le monde. Le jeu est développé par FunPlus, un développeur et éditeur de jeux indépendant de classe mondiale. Saint Seiya KotZ est un RPG mobile basé sur le célèbre manga Saint Seiya du dessinateur japonais Masami Kurumada. Publié mondialement par Gtarcade, le jeu a connu plus de 30 millions de téléchargements dans le monde.

Avec KOA et Saint Seiya KotZ, Bigo Live prévoit de dérouler une série d'événements de jeux en ligne en Allemagne et en France. En partenariat avec KOA, un tournoi de quatre semaines, intitulé « Avalon au Moyen Âge », se déroulera du 28 juin au 14 juillet. Un nombre variable de récompenses en devises est mis à la disposition des utilisateurs participants. Les émissions annuelles de streaming en direct de KOA se tiendront à 21 heures (GMT+2) du 14 au 20 juillet, avec les plus grandes stars du jeu, dont Maxim (ID Bigo : 758731816), Evgueny Henry (ID Bigo : 757257308), et Effa (ID Bigo : 757298451).

Parallèlement, Saint Seiya KotZ accueillera une série d'événements sur Bigo Live en France de juillet à septembre, en commençant par un programme d'incitation pour les créateurs de contenu Bigo Live. Des récompenses et des articles gratuits sont disponibles pour les diffuseurs et les utilisateurs de Bigo Live en France pendant cette période. Le jeu possède une forte communauté JcJ et les événements de diffusion en direct d'Esport passés ont attiré des millions de téléspectateurs. À l'avenir, Bigo Live et Saint Seiya KotZ s'uniront également pour apporter du contenu généré par les utilisateurs et des événements Esports de qualité aux communautés de joueurs en Europe.

Ces partenariats marquent l'entrée officielle de Bigo Live sur le marché européen du streaming de jeux. Grâce à Bigo Live, les utilisateurs européens peuvent désormais monétiser leurs activités de jeu et se connecter à la communauté des joueurs en temps réel. La plate-forme de streaming en direct s'efforce en permanence de mettre en place un système qui aide les diffuseurs à créer et à maintenir leurs propres activités.

Outre l'hyperfocalisation sur les radiodiffuseurs, la préférence des utilisateurs est également fortement reconnue. « Les utilisateurs apprécient la variété et la qualité de notre contenu et aiment s'engager directement avec les créateurs qu'ils aiment à travers des jeux interactifs. C'est pourquoi nous élargissons continuellement notre contenu et nous cherchons à leur offrir un divertissement plus interactif », a déclaré un porte-parole de Bigo Live. « Nous sommes ravis de nous associer à Saint Seiya KotZ et KOA pour déployer notre initiative de jeu en Europe. C'est un véritable mélange de légendes du secteur et de nouveaux talents émergents. »

L'équipe éditoriale de KOA a ajouté : « Il y a toujours eu un certain attrait interculturel pour les jeux et le streaming en direct ; KOA espère explorer de nouveaux modèles de diffusion de jeux de stratégie grâce à ce partenariat multiplateforme avec Bigo Live. »

Les utilisateurs de BIGO Live peuvent regarder l'événement en allant dans l'application et en appuyant sur l'icône de l'événement dans la nouvelle section Jeux. Les joueurs et leurs fans peuvent interagir en dehors du flux grâce aux fonctionnalités uniques de BIGO Live qui leur permettent de partager des messages, des images et des vidéos entre eux. Pour plus d'informations, téléchargez l'application Bigo Live ou rendez-vous sur Bigo TV.

À propos de Bigo Live

Bigo Live est l'une des communautés sociales de streaming en direct qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Elle permet aux utilisateurs de diffuser en temps réel pour partager des moments de leur vie, montrer leurs talents et interagir avec des gens du monde entier. Bigo Live compte environ 400 millions d'utilisateurs dans plus de 150 pays et est actuellement le leader du secteur du streaming en direct. Lancé en mars 2016, Bigo Live est la propriété de Bigo Technology, basé à Singapour.

À propos de King of Avalon

Lancé le 14 juillet 2016, King of Avalon est un MMO mobile de stratégie 4X inspiré de la légende du roi Arthur. Les joueurs doivent construire un puissant empire à partir de rien en améliorant les bâtiments, en renforçant la force de leur armée, en formant des alliances entre joueurs et en conquérant le monde environnant de l'Europe médiévale. King of Avalon est un best-seller dans près de 70 pays et compte plus de 100 millions de téléchargements dans le monde.

À propos de Saint Seiya Awakening : Les Chevaliers du Zodiaque

Saint Seiya Awakening : Les Chevaliers du Zodiaque est un jeu de RPG mobile basé sur le célèbre manga Saint Seiya de Masami Kurumada. Le jeu fait revivre les personnages, l'intrigue et l'atmosphère classiques des originaux et offre un jeu complexe et stratégique au tour par tour. Invoquez vos Saints préférés, formez des formations tactiques, combattez des ennemis puissants ou défiez d'autres joueurs dans le monde entier ! Développé par Timi Studios de Tencent et publié par Gtarcade, il a été téléchargé plus de 30 millions de fois dans le monde.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1476800/Bigo_Live_Logo.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1560731/Image_1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1560730/1__1.jpg

Communiqué envoyé le 15 juillet 2021 à 03:00 et diffusé par :