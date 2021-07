King of Avalon célèbre son cinquième anniversaire avec des mises à jour majeures de ses jeux et des évènements en juillet





King of Avalon, le MMO de stratégie mobile gratuit développé par le studio FunPlus KingsGroup, célèbre cinq ans d'aventures médiévales inspirées par la légende du roi Arthur. Pendant tout le mois de juillet, les joueurs de King of Avalon découvriront des mises à jour de jeu majeures, telles que le mode de jeu Tower Defense, et participeront à des évènements anniversaires à durée limitée tels que Circus Invasion et Rainbow's Maze.

Pour fêter les cinq ans de l'un des jeux de stratégie mobiles les plus populaires au monde, King of Avalon introduit une grande variété de contenu entièrement nouveau avec un mode de jeu inédit mais classique en tête d'affiche, Tower Defense. Parmi les autres ajouts, citons le scénario Recapture of Holy City, une fonctionnalité PvEvP basée Alliance appelée Battle of Drake Valley, un nouveau scénario pour débutants et une mise à jour artistique de l'interface utilisateur et des graphismes pour l'ensemble du jeu.

Les évènements anniversaires intégrés ont commencé le 1er juillet avec le Photo Contest qui a pris fin le 13 juillet et la célébration Sign-in & Memoirs, qui s'achève aujourd'hui, le 14 juillet. La fête continue avec Circus Invasion du 14 au 20 juillet, Rainbow's Maze du 21 au 27 juillet, et une cagnotte Cartes de tarot de cinq milliards d'or, disponible entre le 14 et le 20 juillet. Pendant cette période, les joueurs peuvent collectionner des cartes de tarot en participant à des événements quotidiens ou en achetant des paquets à la boutique ; lorsqu'ils terminent une collection de cartes de tarot, les joueurs ont une chance de gagner une quantité aléatoire d'or de la cagnotte.

Pour de plus amples informations sur FunPlus, rendez-vous sur http://www.FunPlus.com. Pour de plus amples informations sur King of Avalon, rendez-vous sur http://www.KingofAvalon.game. Trouvez les actifs visuels disponibles ici.

À propos de King of Avalon

Lancé le 14 juillet 2016, King of Avalon est un MMO de stratégie mobile 4X inspiré par la légende du roi Arthur. Les joueurs doivent construire un puissant empire à partir de rien en améliorant les bâtiments, en renforçant la force de leur armée, en formant des alliances entre joueurs et en conquérant le monde environnant de l'Europe médiévale. King of Avalon est un best-seller dans près de 70 pays et enregistre plus de 100 millions de téléchargements dans le monde entier.

À propos de FunPlus

Fondé en 2010, FunPlus est un développeur et un éditeur de jeux indépendant, de classe mondiale, basé en Suisse, qui exerce ses activités en Espagne, en Suède, en Russie, aux États-Unis, à Singapour, au Japon et en Chine. En tant qu'organisation encourageant les meilleurs talents créatifs au monde, et employant près de 2000 personnes, la société a développé et publié des jeux mobiles qui se sont classés numéro un dans près de 70 pays, dont State of Survival, Kings of Avalon et Guns of Glory. Les studios FunPlus comprennent KingsGroup, Puzala, Seven Games et Imagendary Studios, chacun faisant partie d'un réseau mondial croissant de développeurs qui travaillent sur des marques uniques de genres de base, comme les jeux de stratégie, les jeux de réflexion, et les jeux de rôle.

La marque FunPlus alimente FunPlus Phoenix (FPX), l'une des organisations d'e-sport les plus florissantes au monde.

