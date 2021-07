Match Group lance une campagne de promotion de la vaccination contre la COVID-19 en France





Tinder, Meetic et DisonsDemain permettront aux utilisateurs de montrer leur statut vaccinal.

PARIS, 15 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Match Group (NASDAQ: MTCH) a annoncé aujourd'hui qu'il accélère ses efforts en France pour promouvoir la vaccination contre la Covid-19. La campagne comportera deux volets.

Partenariat avec le gouvernement français

Match Group va commencer à offrir de l'espace publicitaire au gouvernement français pour promouvoir la vaccination contre la COVID-19 à travers ses principales marques françaises : Tinder, Meetic, et DisonsDemain. Les marques de Match Group diffuseront ainsi la campagne gouvernementale "À chaque vaccination, la vie reprend" pour encourager leurs membres à se faire vacciner cet été. Les membres commenceront à voir les bannières à partir de cette semaine et la campagne se déroulera pendant 6 semaines.

"Les marques de Match Group sont honorées de soutenir l'effort de conviction vaccinale du gouvernement français", a déclaré Alexandre Lubot, le CEO de Match Group EMEA et APAC. "La vaccination du plus grand nombre reste pour l'heure, le principal facteur d'espérance d'un retour à une vie la plus normale possible, afin que les français, et les célibataires français en particulier puissent de nouveau se rencontrer en vrai, et ce le plus rapidement possible".

Permettre aux utilisateurs de montrer leur statut vaccinal

En complément des publicités, les applications partageront des ressources sur les vaccins, proposeront des badges et des autocollants de vaccination que les célibataires pourront afficher sur leur profil. Pour de nombreux utilisateurs des applications de rencontres de Match Group, la vaccination contre la COVID-19 est considérée comme une étape nécessaire pour que les célibataires puissent se rencontrer en personne et en toute sécurité. Cette année, les utilisateurs ont affiché de manière proactive leur statut vaccinal et affirment qu'ils le considèrent comme un élément important de compatibilité.

Parmi les campagnes de promotion de la vaccinations lancées par Match Group en France :

Tinder -- Les membres pourront ajouter une variété d'autocollants à leurs profils, notamment "Vacciné.e.", "L'immunité, ensemble", "Bientôt vacciné.e" et "Le vaccin sauve". Tinder lancera également un "Centre sur la vaccination" qui renverra à des ressources pour informer les membres sur la vaccination. Tinder est l'application la plus populaire au monde pour rencontrer de nouvelles personnes.

