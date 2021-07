L'intelligence artificielle (IA) de NEC aide les médecins à déterminer si des lésions colorectales sont potentiellement néoplasiques





NEC Corporation (NEC ; TOKYO : 6701) a annoncé aujourd'hui le développement d'une technologie d'IA pour aider les médecins à déterminer si des lésions colorectales sont néoplasiques ou non. NEC a développé une nouvelle technologie, appelée « Cx20 » en cherchant à aider à la détection précoce des lésions colorectales. Cx20 répond déjà aux exigences du marquage CE, une norme européenne de sécurité, de santé et de protection de l'environnement, et sera intégré dans le logiciel d'aide au diagnostic IA des dispositifs médicaux « WISE VISION® Endoscopy » (*1). Le démarrage des ventes est prévu en Europe dans le courant de cette année.

Ce logiciel se connecte et interagit avec l'équipement endoscopique existant et avertit automatiquement les utilisateurs si une lésion est probablement néoplasique sur la base des images capturées lors des procédures d'endoscopie. Le logiciel devient alors un outil supplémentaire immédiatement disponible pour assister les endoscopistes dans la différenciation des lésions et réduire ainsi la charge des patients.

Le cancer colorectal provient de lésions précancéreuses (polypes néoplasiques colorectaux) et il est possible d'endiguer sa progression en détectant et en supprimant les lésions à un stade précoce lors des procédures d'endoscopie. Il est cependant parfois difficile pour les endoscopistes de distinguer visuellement les lésions néoplasiques des lésions non néoplasiques lors des examens endoscopiques, ce qui entraîne des biopsies inutiles ainsi que l'élimination des lésions non néoplasiques, provoquant ainsi un stress et un inconfort supplémentaires pour les patients. Le cancer colorectal serait le deuxième cancer en importance (*2) dans la région européenne, et la dernière version de WISE VISION® Endoscopy, qui vient d'être lancée en Europe, promet d'aider les médecins à faire face à ce problème complexe.

Pour améliorer les chances d'identifier si des lésions colorectales sont éventuellement néoplasiques, et ainsi aider les endoscopistes dans leur processus de décision, NEC a développé une nouvelle technologie où la puissance d'apprentissage de l'IA est utilisée pour combiner les informations des images endoscopiques et les données issues des conclusions de médecins experts. Plus précisément, la technologie analyse des images fixes de lésions prises avec des appareils d'endoscopie, et si l'IA détermine qu'une lésion colorectale est susceptible d'être néoplasique, un message « Forte possibilité » s'affiche.

URL : https://www.nec.com/en/press/202107/global_20210714_03.html

Remarques :

(*1) « WISE VISION » est une marque déposée de NEC Corporation aux États-Unis d'Amérique, dans l'Union européenne et au Royaume-Uni

(*2) Selon la United European Gastroenterology

https://ueg.eu/p/78#

