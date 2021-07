Le Concours international de design urbain de la zone de démonstration de la coopération en matière d'innovation de Guangdong-Hong Kong-Macao est ouvert





GUANGZHOU, Chine, 15 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Le 12 juillet, l'annonce du concours international de design urbain de la zone de démonstration de la coopération en matière d'innovation Guangdong-Hong Kong-Macao a été publiée par le Bureau municipal de la planification et des ressources naturelles de Guangzhou ainsi que par le gouvernement populaire du district de Nansha de la ville de Guangzhou. Le concours vise à recueillir des concepts urbains innovants et avant-gardistes dans le monde entier, et à construire l'image de la ville de Nansha en tant que portail maritime et terrestre le plus au sud de Guangzhou.

La zone de démonstration de la coopération en innovation entre Guangdong, Hong Kong et Macao est à l'intersection des couloirs d'innovation scientifique et technologique Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong et Guangzhou-Zhuhai-Macao. C'est également la charnière stratégique reliant la ceinture de développement du cercle intérieur autour de la Grande Baie dans la stratégie de développement spatial urbain d'expansion sud de Guangzhou.

Le concours est divisé en deux niveaux ; l'étude conceptuelle globale et l'étude détaillée.

Le champ d'application de l'étude conceptuelle globale couvre une superficie d'environ 71 kilomètres carrés. Le contenu des candidatures doit comprendre ; la vision et le positionnement des objectifs de planification ; la planification industrielle et fonctionnelle ; la disposition spatiale fonctionnelle pour conduire le développement régional dans le futur, qui est planifié sur la base de la création d'un modèle de paysage intégrant la mer, la rivière, le champ, la ville et la zone humide. Les conceptions doivent répondre aux exigences de l'émission maximale de carbone et du développement vert ; l'optimisation de l'ensemble des caractéristiques urbaines, du cadre de vie, des services de soutien, de l'environnement écologique et des transports.

Le champ d'application de la conception détaillée couvre une zone d'environ 8 kilomètres carrés. L'étude détaillée doit être basée sur l'étude conceptuelle globale et doit analyser ses conditions de soutien en fonction de l'orientation fonctionnelle de la gamme d'études détaillées et de l'hypothèse de la demande d'espace industriel. Cette partie doit comprendre ; la planification du format fonctionnel, l'optimisation de l'aménagement du territoire, l'intensité du développement du territoire, la conception verticale, l'organisation du trafic, la planification des équipements de service public, les espaces ouverts et le contrôle du style urbain. Dans le même temps, pas moins d'un noeud doit être sélectionné pour l'approfondissement de la conception.

Le concours sélectionnera finalement les six premières institutions de conception comme institutions participantes et votera les trois projets gagnants parmi eux. Une institution participante sera déterminée pour gagner le droit d'intégrer et d'optimiser les résultats du concours. Cette institution peut recevoir un bonus total de 2,6 millions de RMB. Les deux autres institutions participantes des projets gagnants peuvent recevoir un bonus de 1,6 million RMB. Les trois autres institutions participantes qui n'ont pas été élues comme gagnantes peuvent recevoir un bonus de 1 million de RMB.

Les inscriptions au concours sont ouvertes du 13 juillet à 10h00 au 3 août 2021 à 17h00 (heure de Pékin). Pour plus de détails et le mode d'inscription, veuillez consulter l'annonce du concours.

Site Web de l'annonce du concours : http://ghzyj.gz.gov.cn/xwzx/tzgg/content/mpost_7374186.html

Communiqué envoyé le 14 juillet 2021 à 22:28 et diffusé par :