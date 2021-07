Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le jeudi 15 juillet 2021

13 h 00

Le premier ministre fera une annonce et tiendra un point de presse. Il sera accompagné du premier ministre du Québec, François Legault, du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Joly, du ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, Éric Girard, du président et chef de la direction de CAE inc., Marc Parent, de la présidente de Pratt & Whitney Canada, Maria Della Posta, et du président de Bell Textron Canada ltée, Steeve Lavoie.