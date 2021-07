ANNULÉ - Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante en matière de logement à Québec





QUÉBEC, le 14 juill. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante en matière de logement.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), l'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor et député de Québec et Régis Labeaume, maire de Québec, pour l'annonce.

Date : Le 15 juillet 2021



Heure : 10 h 00 HE



Lieu : Hôtel de ville de Québec,

2, rue des Jardins

Québec (Québec) G1R 4S9

Sur le parvis

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 14 juillet 2021 à 20:35 et diffusé par :