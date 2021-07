Champion Iron annonce la diffusion de ses résultats du premier trimestre et les détails d'un appel conférence et webdiffusion





MONTRÉAL, le 14 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Champion Iron Limited (TSX: CIA) (ASX: CIA) (OTCQX: CIAFF) (« Champion » ou la « Société ») annonce qu'elle tiendra un appel conférence et webdiffusion le 29 juillet 2021 à 8 h 30 HAE (heure de Montréal) / 29 juillet 2021 à 22 h 30 HNEA (heure de Sydney) au cours duquel les membres de la haute direction discuteront des résultats du premier trimestre de l'année financière se terminant le 31 mars 2022.

Les états financiers consolidés et le rapport de gestion de Champion du premier trimestre terminé le 30 juin 2021 seront publiés avant l'appel conférence et webdiffusion. Ceux-ci seront disponibles sur le site Internet de la Société dans la section « Rapports Réglementaires & Financiers » à l'adresse www.championiron.com et sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur l'ASX à l'adresse www.asx.com.au.

Une retransmission audio de la conférence sera disponible pour une période de 90 jours sur le site Internet de Champion à l'adresse www.championiron.com/investisseurs/evenements-presentations.

Accès à la conférence téléphonique :

Tel. local & outremer : (+1) 416 764 8688 Tel. Amérique du Nord : (+1) 888 390 0546 Tel. Australie : 1800 076 068 Webémission: www.championiron.com/investisseurs Retransmission Outremer : (+1) 416 764 8677 Retransmission Amérique du Nord : (+1) 888 390 0541 Numéro d'accès : 055843 # Expiration : Jeudi le 5 août 2021 à 23 h 59 HAE / Vendredi le 6 août 2021 à 13 h 59 HNEA

À propos de Champion Iron Limited

Champion Iron Limited, par l'entremise de sa filiale Minerai de fer Québec inc., détient et exploite le complexe minier du Lac Bloom, situé à l'extrémité sud de la Fosse du Labrador, à environ 13 km au nord de Fermont, Québec, et à proximité d'autres producteurs de minerai de fer établis. La mine du Lac Bloom est une mine à ciel ouvert, où l'extraction se fait à l'aide de pelles et de camions, avec un concentrateur d'où le concentré de minerai de fer est expédié par rail, initialement sur le chemin de fer du Lac Bloom, jusqu'au port de chargement situé à Sept-Îles, Québec. La phase I de l'usine du Lac Bloom a une capacité nominale de 7,4 Mtpa et produit du concentré de minerai de fer à haute teneur (66,2 % Fe) avec de faibles teneurs en contaminants, qui a su se mériter une prime par rapport au prix de référence Platts IODEX pour le minerai de fer à 62 % Fe. En plus du projet de la phase II d'expansion partiellement complété au Lac Bloom, Champion possède également un portefeuille de projets d'exploration et de développement dans la Fosse du Labrador, incluant le projet Kami situé à quelques kilomètres au sud-est du Lac Bloom, et le projet de minerai de fer de Fire Lake North situé à environ 40 km au sud du Lac Bloom. La Société vend son concentré de minerai de fer partout dans le monde à ses clients en Chine, au Japon, au Moyen-Orient, en Europe, en Corée du Sud, en Inde et au Canada.

Pour plus d'information, veuillez visiter notre site Internet www.championiron.com.

