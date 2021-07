Curia rachète la société américaine LakePharma, renforce ses capacités de bout en bout en R&D et les étend aux produits biologiques





Curia, anciennement AMRI, une importante organisation de recherche, de développement et de fabrication sous contrat, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif portant sur le rachat de LakePharma Inc., une biotech privée de découverte, recherche clinique, développement et fabrication de médicaments possédant des sites d'exploitation en Californie, dans le Massachusetts et au Texas.

Fondée en 2009 dans la Baie de San Francisco, LakePharma propose sa gamme de plateformes technologiques pour faire avancer, de la découverte au développement en passant par la fabrication, les projets de développement de lignées cellulaires, les systèmes de bio-expression et les systèmes de production de vecteurs viraux. Près d'un quart de ses employés sont titulaires d'un doctorat et apportent leur expertise dans tous les principaux domaines de la biologie: ADN de mammifère, microbien, plasmidique, ARNm, anticorps monoclonaux et vecteurs viraux, y compris la thérapie cellulaire et génique. À ce jour, LakePharma a contribué au développement de plus de 200 produits thérapeutiques et de diagnostic et servi plus de 1 500 clients, dont 22 des 25 plus grandes entreprises biopharmaceutiques mondiales.

Une fois la transaction finalisée, les deux entreprises combinées mettront à profit leur expertise approfondie des grandes et petites molécules, de la découverte de médicaments à la fabrication de substances médicamenteuses, en passant par la formulation de produits injectables et le remplissage-finition. Les six sites et les 235 employés de LakePharma s'ajouteront aux 21 sites et aux 3 100 collaborateurs de Curia pour offrir aux clients un partenariat de bout en bout pour la découverte de médicaments, la formulation et le développement de procédés, ainsi que la fabrication clinique et commerciale de substances médicamenteuses. Curia a récemment annoncé avoir également conclu un accord définitif portant sur le rachat d'Integrity Bio, une entreprise privée de formulation et de remplissage-finition qui a son siège social à Camarillo, en Californie.

«LakePharma renforcera l'intégration de notre approche pour fournir aux entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques des solutions de recherche et développement et de fabrication de petites et grandes molécules, a déclaré John Ratliff, PDG de Curia. Le financement et l'innovation dans le secteur des biotech restent dynamiques. La combinaison de nos capacités nous permettra de collaborer avec nos clients en leur proposant la rapidité et les innovations multimodales sans faille de LakePharma combinées aux solutions de remplissage-finition de Curia. Nos accords avec LakePharma et Integrity Bio démontrent notre engagement à étendre et renforcer nos capacités dans le domaine de la biologie afin d'aider nos clients à progresser en passant de la curiosité à la guérison.»

Le Dr Hua Tu, fondateur et directeur de LakePharma, a déclaré: «LakePharma est ravi de rejoindre l'équipe de Curia. Au cours des 12 dernières années, nous avons construit une marque renommée qui nous a fait connaître comme "The Biologics Company", nous avons constitué une équipe de collaborateurs talentueux et dévoués et une base de clientèle fidèle et coopérative. Nous sommes impatients d'intégrer le réseau mondial et les capacités de production de Curia afin de fournir des solutions biologiques intégrées de bout en bout à nos clients des secteurs pharmaceutique et biotechnologique.»

Curia avait pour conseiller financier exclusif RBC Capital Markets LLC et pour conseiller juridique Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP. LakePharma avait pour conseiller financier Goldman Sachs & Co. LLC et pour conseiller juridique Fenwick & West. La transaction, qui est assujettie aux conditions de clôture ordinaires et habituelles, devrait être conclue au troisième trimestre. Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.

À propos de Curia

Curia, anciennement AMRI, est une importante organisation de recherche, de développement et de fabrication sous contrat proposant des produits et des services allant de la R&D à la production commerciale pour les clients des domaines pharmaceutique et biopharmaceutique. Installés sur 21 sites à travers les États-Unis, l'Europe et l'Asie, les 3 100 employés de Curia aident ses clients à passer de la curiosité aux traitements. Pour plus d'informations, visiter le site CuriaGlobal.com.

À propos de LakePharma

LakePharma une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CRDMO) de produits biologiques basée aux États-Unis et possédant des sites d'exploitation en Californie, au Texas et dans le Massachusetts. Spécialisée dans la production et l'évaluation de vecteurs d'ADN, vecteurs viraux, lignées cellulaires, protéines, anticorps, ARNm et conjugués, cette entreprise biotechnologique fournit également des solutions intégrées reliant la découverte, l'ingénierie, le développement et la fabrication aux normes BPF. LakePharma a contribué au développement de plus de 200 produits thérapeutiques et de diagnostic et travaille à l'élaboration de centaines d'autres. Pour plus d'informations, visiter le site www.LakePharma.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

