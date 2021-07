WSP annonce la date du dévoilement de ses résultats du deuxième trimestre 2021





MONTRÉAL, 14 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX:WSP) (« WSP » ou la « Société ») dévoilera ses résultats financiers du deuxième trimestre 2021 le 10 août 2021 après la fermeture des marchés. Une conférence téléphonique et une webdiffusion audio auront lieu le 11 août 2021 à 8 heures, heure de l'Est, afin de commenter les résultats.



Pour participer à la conférence, veuillez composer le 1-438-801-4068 ou le 1-888-500-2848 (sans frais). Une webdiffusion audio en direct sera aussi disponible sur www.wsp.com/investisseurs.

Une présentation des résultats et des faits saillants du deuxième trimestre 2021 sera accessible le 10 août 2021 après la fermeture des marchés sur le site web de WSP wsp.com sous la section « Investisseurs ».

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible dans les 24 heures qui suivront celle-ci.

À PROPOS DE WSP

En tant que l'une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP fournit des services d'ingénierie et de conception à des clients de différents secteurs : transport et infrastructures, bâtiments, sciences de la terre et environnement, énergie, ressources et industries. WSP offre en outre des services-conseils stratégiques. L'équipe mondiale d'experts de WSP regroupe des ingénieurs, des conseillers, des techniciens, des scientifiques, des architectes, des planificateurs, des spécialistes de l'environnement et des arpenteurs-géomètres ainsi que des spécialistes de la conception et de la gestion de programmes et de projets de construction. Nos employés de talent sont bien positionnés pour réaliser des projets de grande qualité et durables, partout où nos clients ont besoin de nous. wsp.com

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

Alain Michaud

Chef de la direction financière

Groupe WSP Global Inc.

Tél.: 438-843-7317

alain.michaud@wsp.com

