Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un soutien à la prochaine génération de scientifiques de calibre mondial





OTTAWA, ON, le 14 juill. 2021 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, Ali Ehsassi, annoncera au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, le nom des lauréats et des lauréates des bourses d'études supérieures du Canada Vanier et des bourses postdoctorales Banting de 2021. Le talent de ces étudiants au doctorat et de ces chercheurs postdoctoraux est indéniable, et ils vont sûrement, par leurs avancées scientifiques et innovatrices, contribuer à bâtir un avenir plus solide au Canada.

M. Ehsassi sera accompagné du président des Instituts de recherche en santé du Canada, Michael Strong; du président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, Alejandro Adem; du président du Conseil de recherches en sciences humaines, Ted Hewitt; ainsi que de six lauréats, qui présenteront leurs travaux et indiqueront de quelle façon leur bourse favorisera leur perfectionnement.

Une période de questions suivra l'annonce.

Date : Le jeudi 15 juillet 2021



Heure : 15 h (heure de l'Est)



Lieu : Annonce virtuelle sur Zoom

L'annonce sera diffusée en direct sur Zoom.

Numéro de réunion : 988 4689 9181

988 4689 9181 Mot de passe : cihr

Pour plus de détails, consultez la page Web des Instituts de recherche en santé du Canada.

Restez branchés

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 14 juillet 2021 à 16:34 et diffusé par :